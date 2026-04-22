Украина начала закачивать «Дружбу» нефтью

Украина начала закачивать «Дружбу» нефтью6
- 22.04.2026, 13:33
Транзит ожидается завтра.
Украина возобновила перекачку нефти по трубопроводу «Дружба», а поставки в Словакию, как ожидается, могут быть возобновлены уже 23 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра экономики Словакии Денису Сакову в Facebook.
«По информации «Укртранснафты», сегодня утром началось повышение давления и заполнение нефтепровода «Дружба» на украинской стороне из Беларуси», - написала она.
Ожидается, что перекачка и поставки в Словакию возобновится завтра утром, 23 апреля.
Возобновление работы «Дружбы»
Возобновление транзита нефти происходит на фоне переговоров Украины с ЕС о предоставлении финансовой помощи.
Вопрос поставок нефти рассматривается как один из факторов, влияющих на экономическую стабильность и сотрудничество с европейскими партнерами.