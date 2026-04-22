24 апреля 2026, пятница, 22:46
Украина начала закачивать «Дружбу» нефтью

6
  • 22.04.2026, 13:33
  • 2,948
Транзит ожидается завтра.

Украина возобновила перекачку нефти по трубопроводу «Дружба», а поставки в Словакию, как ожидается, могут быть возобновлены уже 23 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра экономики Словакии Денису Сакову в Facebook.

«По информации «Укртранснафты», сегодня утром началось повышение давления и заполнение нефтепровода «Дружба» на украинской стороне из Беларуси», - написала она.

Ожидается, что перекачка и поставки в Словакию возобновится завтра утром, 23 апреля.

Возобновление работы «Дружбы»

Возобновление транзита нефти происходит на фоне переговоров Украины с ЕС о предоставлении финансовой помощи.

Вопрос поставок нефти рассматривается как один из факторов, влияющих на экономическую стабильность и сотрудничество с европейскими партнерами.

популярное за неделю

Мнение

Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев
После Орбана
После Орбана Петр Олещук