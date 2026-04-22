Собчак решила проучить Соловьева 17 22.04.2026, 13:49

Ксения Собчак

С помощью Следственного комитета РФ.

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак обратилась к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой обратить внимание на слова телеведущего Владимира Соловьева, сказанные в адрес блогера Виктории Бони.

Об этом пишет Диалог.UA после мониторинга соцсетей. Соловьев во время телепередачи «Воскресный вечер» на российском государственном телевидении сделал несколько выпадов в адрес Виктории Бони, которая критикует действия российских властей и рассказывает правду о ситуации в России.

Кремлевский пропагандист также пожаловался на Боню в Следственный комитет и Министерство юстиции РФ, так как увидел в ее действиях «руку западных спецслужб».

Ксения Собчак полагает, что Следственный комитет РФ научит Соловьева, «как нужно себя вести», если «общественное осуждение не учит его хорошим манерам».

Российский блогер Виктория Боня, которая уже много лет живет на Западе, в апреле текущего года разместила в Интернете видео, в котором рассказала о проблемах современной России и заявила, что Кремль не пытается их решить. Видео вызвало огромный резонанс в Сети.

На него даже обратили внимание в Кремле. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают про видео Виктории Бони и о затронутых в нем проблемах, их якобы уже решают.

Что же касается Соловьева, то он недавно попал в новый скандал, на этот раз международный. Он в эфире своей пропагандистской программы «Полный контакт» на итальянском языке обругал премьер-министра Италии Джорджу Мелони. МИД РФ после этого было вынуждено оправдываться перед Римом.

