Шесть белорусок из Литвы, США и Великобритании готовятся переплыть Ла-Манш 10 22.04.2026, 13:54

2,058

Это один из самых сложных заплывов в мире.

Расстояние между берегами пролива по прямой — около 34 км, но из-за течений обычно выходит 40–60 км. Заплыв длится 10–16 часов, участницы сменяют друг друга в воде. Главная сложность — холод: температура в проливе всего 14–16°C, что быстро приводит к переохлаждению и сходу с дистанции.

Команда BelSwimSisters готовится в экстремальных условиях: тренировки проходят в холодных озёрах Литвы, океане и даже ночью. Пловчихи учатся дышать в обе стороны, справляться с волнами и ветром, а также адаптироваться к длительным нагрузкам.

Идея, пишут участницы в своем аккаунте в Instagram, появилась после знакомства с литовской командой пловцов, которая в 2025 году переплыла Ла-Манш. Они познакомились в социальных сетях, а потом встретились на открытых заплывах в Литве.

Команда живет в разных странах: три участницы в Литве, две в США и одна в Великобритании. Чтобы поддерживать связь, они регулярно встречаются онлайн и обсуждают как тренировки, так и организационные вопросы.

Cовместные тренировки уже проходили в Атлантическом океане в Испании.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com