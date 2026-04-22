Германия подтвердила цель довести численность армии до почти полумиллиона человек
- 22.04.2026, 14:00
Представлена новая военная стратегия.
Правительство Германии в среду представило новую военную стратегию, в которой сохранен тот же целевой показатель численности действующих войск, что был указан в 2025 году, несмотря на требование высокопоставленных военачальников существенно увеличить армию.
Министр обороны Германии Борис Писториус сказал журналистам в Берлине, что стратегия предусматривает формирование армии общей численностью в 460.000 человек, включая 200.000 резервистов и 260.000 человек в действующих войсках.