Германия подтвердила цель довести численность армии до почти полумиллиона человек 22.04.2026, 14:00

Представлена новая военная стратегия.

Правительство Германии в ‌среду представило новую военную стратегию, в которой сохранен тот же целевой показатель ‌численности действующих войск, ‌что был указан в 2025 году, ‌несмотря на требование высокопоставленных военачальников существенно ‌увеличить армию.

Министр обороны Германии Борис Писториус сказал ‌журналистам в Берлине, что стратегия предусматривает формирование армии общей численностью в 460.000 человек, включая 200.000 резервистов и 260.000 человек в действующих ‌войсках.

