Белорусы о россиянах в Минске: Приехали с болот интернет посмотреть 10 22.04.2026, 14:17

11,780

На фасаде одного из домов столицы заметили флаг РФ.

Фото минской опубликовала в Threads polinaperesetskaya. На балконе одной из квартир виден флаг РФ. Пост за пять часов собрал более тысячи комментариев, абсолютное большинство из которых – с осуждением вызывающего поведения граждан соседней страны. Сайт Charter97.org приводит самые популярные комментарии:

— Это бомонд с болот приехал на интернет посмотреть, Боню в инсте полистать, себя обозначает. У них такие дикарские штучки. Надо обязательно себя обозначить.

— Видно, половую тряпку вывесили на балкон сушиться.

— Русские - как тараканы. Пролезет на кухню один, потом еще, потом начнут плодиться. А через время начнут верещать, что кухня всегда была их.

— Соседи с Востока приехали на интернет посмотреть.

— Это оккупанты демонстрируют что они в Беларуси как дома. Зря не довели дело до конца и не свергли Лукашенко.

— Это такой предвестник, скоро будут защищать русскоязычных в Беларуси.

— Власовский флаг. Под этим флагом РОА участвовали в карательных операциях на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны.

— Здравствуй, русский мир. Теперь пропал Минск. Начнется хамство и грязь.

— Фашисткая тряпка.

— Нашествие потомков рабов.

— Русский приехал, нагадил и решил, что это уже его территория — пора пометить. Как собаки метят кусты.

