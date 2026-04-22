Белорусы о россиянах в Минске: Приехали с болот интернет посмотреть

Белорусы о россиянах в Минске: Приехали с болот интернет посмотреть10
- 22.04.2026, 14:17
На фасаде одного из домов столицы заметили флаг РФ.
Фото минской опубликовала в Threads polinaperesetskaya. На балконе одной из квартир виден флаг РФ. Пост за пять часов собрал более тысячи комментариев, абсолютное большинство из которых – с осуждением вызывающего поведения граждан соседней страны. Сайт Charter97.org приводит самые популярные комментарии:
— Это бомонд с болот приехал на интернет посмотреть, Боню в инсте полистать, себя обозначает. У них такие дикарские штучки. Надо обязательно себя обозначить.
— Видно, половую тряпку вывесили на балкон сушиться.
— Русские - как тараканы. Пролезет на кухню один, потом еще, потом начнут плодиться. А через время начнут верещать, что кухня всегда была их.
— Соседи с Востока приехали на интернет посмотреть.
— Это оккупанты демонстрируют что они в Беларуси как дома. Зря не довели дело до конца и не свергли Лукашенко.
— Это такой предвестник, скоро будут защищать русскоязычных в Беларуси.
— Власовский флаг. Под этим флагом РОА участвовали в карательных операциях на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны.
— Здравствуй, русский мир. Теперь пропал Минск. Начнется хамство и грязь.
— Фашисткая тряпка.
— Нашествие потомков рабов.
— Русский приехал, нагадил и решил, что это уже его территория — пора пометить. Как собаки метят кусты.