24 апреля 2026, пятница, 22:47
Белорусы о россиянах в Минске: Приехали с болот интернет посмотреть

10
  • 22.04.2026, 14:17
  • 11,780
На фасаде одного из домов столицы заметили флаг РФ.

Фото минской опубликовала в Threads polinaperesetskaya. На балконе одной из квартир виден флаг РФ. Пост за пять часов собрал более тысячи комментариев, абсолютное большинство из которых – с осуждением вызывающего поведения граждан соседней страны. Сайт Charter97.org приводит самые популярные комментарии:

— Это бомонд с болот приехал на интернет посмотреть, Боню в инсте полистать, себя обозначает. У них такие дикарские штучки. Надо обязательно себя обозначить.

— Видно, половую тряпку вывесили на балкон сушиться.

— Русские - как тараканы. Пролезет на кухню один, потом еще, потом начнут плодиться. А через время начнут верещать, что кухня всегда была их.

— Соседи с Востока приехали на интернет посмотреть.

— Это оккупанты демонстрируют что они в Беларуси как дома. Зря не довели дело до конца и не свергли Лукашенко.

— Это такой предвестник, скоро будут защищать русскоязычных в Беларуси.

— Власовский флаг. Под этим флагом РОА участвовали в карательных операциях на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны.

— Здравствуй, русский мир. Теперь пропал Минск. Начнется хамство и грязь.

— Фашисткая тряпка.

— Нашествие потомков рабов.

— Русский приехал, нагадил и решил, что это уже его территория — пора пометить. Как собаки метят кусты.

популярное за неделю

Мнение

Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев
После Орбана
После Орбана Петр Олещук