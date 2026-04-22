Видеофакт: Собака уснула в британском парламенте

Видеофакт: Собака уснула в британском парламенте3
- 22.04.2026, 14:38
Необычный эпизод покорил интернет.
В британском парламенте произошел необычный эпизод, который быстро стал вирусным в сети и вызвал волну позитивных эмоций, пишет Times of India (перевод — сайт Charter97.org).
В одном из залов Вестминстерского дворца заметили собаку, мирно спящую прямо внутри здания парламента. Неожиданный «гость» выглядел абсолютно спокойным и невозмутимым, несмотря на серьезную атмосферу вокруг.
Пес не привлекал к себе внимания и просто отдыхал, однако его появление не осталось незамеченным. В месте, где обычно принимаются важнейшие государственные решения, внезапно возникла сцена, больше похожая на момент тишины и уюта, чем на политическую повестку.
Видео и фотографии с животным быстро разошлись по социальным сетям, став вирусными. Отмечается, что собака не нарушила порядок и не создала никаких проблем. Напротив, ее присутствие стало источником положительных эмоций и неожиданным напоминанием о простых и теплых моментах даже в самых формальных местах.