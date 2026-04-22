24 апреля 2026, пятница, 22:47
Видеофакт: Собака уснула в британском парламенте

3
  • 22.04.2026, 14:38
  • 4,618
Видеофакт: Собака уснула в британском парламенте

Необычный эпизод покорил интернет.

В британском парламенте произошел необычный эпизод, который быстро стал вирусным в сети и вызвал волну позитивных эмоций, пишет Times of India (перевод — сайт Charter97.org).

В одном из залов Вестминстерского дворца заметили собаку, мирно спящую прямо внутри здания парламента. Неожиданный «гость» выглядел абсолютно спокойным и невозмутимым, несмотря на серьезную атмосферу вокруг.

Пес не привлекал к себе внимания и просто отдыхал, однако его появление не осталось незамеченным. В месте, где обычно принимаются важнейшие государственные решения, внезапно возникла сцена, больше похожая на момент тишины и уюта, чем на политическую повестку.

Видео и фотографии с животным быстро разошлись по социальным сетям, став вирусными. Отмечается, что собака не нарушила порядок и не создала никаких проблем. Напротив, ее присутствие стало источником положительных эмоций и неожиданным напоминанием о простых и теплых моментах даже в самых формальных местах.

популярное за неделю

Мнение

Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев
После Орбана
После Орбана Петр Олещук