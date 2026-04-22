Трамп составил списки «хороших» и «плохих» союзников по НАТО

  • 22.04.2026, 14:39
Дональд Трамп

Что задумал президент США?

Администрация Трампа разработала своеобразный рейтинг союзников по НАТО - и уже ищет способы наказать тех, кто отказался поддержать войну с Ираном.

Как сообщает Politico, об этом рассказали три европейских дипломата и чиновник Министерства обороны США.

Списки «хороших» и «плохих»

Белый дом разработал что-то вроде перечня «непослушных и образцовых» стран НАТО. Над ним работали накануне визита генерального секретаря альянса Марка Рютте в Вашингтон.

План предусматривает обзор взносов каждой страны-члена и распределение их по уровням.

«В Белом доме есть список «непослушных и послушных», поэтому, думаю, здесь идея та же», - сказал один из дипломатов.

Министр обороны США Пит Хегсет озвучил эту идею еще в декабре:

«Образцовые союзники, которые активизируются, такие как Израиль, Южная Корея, Польша, все больше Германия, страны Балтии и другие, получат нашу особую приверженность. Союзники, которые все еще не сделают свой вклад в коллективную оборону, столкнутся с последствиями».

Румыния и Польша, по данным издания, могут стать главными бенефициарами. Румыния позволила США использовать свою авиабазу имени Михаила Когелничану во время операции в Иране. Польша оплачивает почти все расходы на содержание 10 000 американских военнослужащих на своей территории.

Болгария также незаметно поддерживала американскую логистику на Ближнем Востоке. Балтийские страны - Литва, Латвия и Эстония - получили высокую оценку за постоянно высокий уровень военных расходов.

Испания, Франция и Великобритания, напротив, либо отклонили, либо задержали запросы США о помощи во время иранской кампании.

Что грозит «плохим» союзникам

Конкретных механизмов наказания пока нет. Но среди рассматриваемых вариантов:

вывод или перемещение американских войск из одной страны в другую;

отказ от совместных учений;

прекращение продажи оружия.

«Кажется, у них нет очень конкретных идей, когда дело доходит до наказания плохих союзников. Перемещение войск - это один из вариантов, но это главным образом наказывает США, не так ли?» - заметил один из европейских чиновников.

В Белом доме открыто пригрозили «непослушным» странам, которые не были рядом с США во время операции «Эпическая ярость».

«Президент Трамп четко выразил свое мнение относительно этой несправедливой динамики, и, как он сказал, Соединенные Штаты будут помнить», - сказала пресс-секретарь Белого дома Анна Келли.

