24 апреля 2026, пятница, 22:47
Венгрия сняла вето: ЕС одобрил €90 миллиардов кредита для Украины

  22.04.2026, 14:46
А также новый пакет санкций против РФ.

Послы стран Евросоюза на заседании 22 апреля одобрили выделение Украине финансирования в размере 90 млрд евро, а также согласовали 20-й пакет санкций против России. Об этом сообщил представитель председательствующего в ЕС Кипра, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, на уровне Комитета постоянных представителей были утверждены последние изменения в регламент многолетней финансовой политики ЕС, необходимые для запуска механизма предоставления Украине кредита на указанную сумму.

Он отметил, что оба решения — и финансовая помощь, и новый пакет санкций — получили одобрение послов и теперь должны пройти письменную процедуру утверждения Советом ЕС, которая, как ожидается, завершится 23 апреля.

Ранее процесс блокировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, поскольку для принятия требовалось единогласие. Он настаивал на возобновлении работы нефтепровода «Дружба», поврежденного в январе в результате российской атаки. По этому маршруту Венгрия и Словакия получали российскую нефть.

