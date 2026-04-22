Венгрия сняла вето: ЕС одобрил €90 миллиардов кредита для Украины

Венгрия сняла вето: ЕС одобрил €90 миллиардов кредита для Украины22
- 22.04.2026, 14:46
А также новый пакет санкций против РФ.
Послы стран Евросоюза на заседании 22 апреля одобрили выделение Украине финансирования в размере 90 млрд евро, а также согласовали 20-й пакет санкций против России. Об этом сообщил представитель председательствующего в ЕС Кипра, передает «Интерфакс-Украина».
По его словам, на уровне Комитета постоянных представителей были утверждены последние изменения в регламент многолетней финансовой политики ЕС, необходимые для запуска механизма предоставления Украине кредита на указанную сумму.
Он отметил, что оба решения — и финансовая помощь, и новый пакет санкций — получили одобрение послов и теперь должны пройти письменную процедуру утверждения Советом ЕС, которая, как ожидается, завершится 23 апреля.
Ранее процесс блокировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, поскольку для принятия требовалось единогласие. Он настаивал на возобновлении работы нефтепровода «Дружба», поврежденного в январе в результате российской атаки. По этому маршруту Венгрия и Словакия получали российскую нефть.