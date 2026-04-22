24 апреля 2026, пятница, 22:47
Стала известна судьба завода, который делает знаменитые в Беларуси сырки с пандой

5
  • 22.04.2026, 14:57
  • 5,986
Фото: gorod214.by

У предприятия будет новый владелец.

Полоцкий молочный комбинат, который столкнулся с проблемами, передадут «Савушкину продукту». Новый владелец обещает полностью перестроить предприятие, инвестировать в него 70 млн евро и закончить работы к концу 2026 года, пишет Onlíner.

По словам гендиректора холдинга Александра Савчица, завод будут перестраивать: сначала заменят старые коммуникации, затем установят новое оборудование. На его закупку уже потратили около 20 млн евро.

На первом этапе здесь планируют выпускать творожные сырки — до 40 тонн в сутки на пяти линиях. Также на новом заводе будут работать две линии рассыпчатого творога. Все цеха и другие помещения полностью перестроят.

Реконструкцию хотят провести максимально быстро.

— Новый цех мы построим в максимально сжатые сроки, к Новому году сможем завершить полную реконструкцию, — сказал Александр Савчиц.

При этом сотрудников обещают сохранить, тех, чья работа окажется не востребована из-за автоматизации, переучат под новые задачи.

В компании «Савушкин продукт» сегодня работает более 10,5 тыс. человек, а суточная переработка молока превышает 5,6 тысячи тонн.

