24 апреля 2026, пятница, 22:47
Молдова приговорила олигарха Плахотнюка к 19 годам лишения свободы

  • 22.04.2026, 14:58
По делу о «краже миллиарда».

Молдавского олигарха, бывшего лидера Демократической партии Влада Плахотнюка приговорили к 19 годам тюрьмы по делу о «краже миллиарда».

Об этом пишет Newsmaker.

Суд Кишинева в районе Буюканы 22 апреля вынес приговор по делу Плахотнюка. Его признали виновным в соучастии в краже миллиарда из трех молдавских банков и приговорили к 19 годам лишения свободы.

По версии следствия, Плахотнюк через компании, контролируемые беглым олигархом Иланом Шором, получил $39 млн и 3,5 млн евро из похищенных средств.

Плахотнюк не явился на оглашение приговора.

Ранее прокуроры запросили для Плахотнюка максимальное наказание по статьям обвинения – 25 лет лишения свободы.

Напомним, Плахотнюка 25 сентября 2025 года экстрадировали из Греции в Кишинев, с тех пор он находится под арестом в тюрьме №13.

До потери власти и бегства из Молдовы в 2019 году Влад Плахотнюк имел большое влияние на жизнь страны, из-за чего его порой называли «хозяином Молдовы».

