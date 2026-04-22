Молдова приговорила олигарха Плахотнюка к 19 годам лишения свободы

Молдова приговорила олигарха Плахотнюка к 19 годам лишения свободы6
- 22.04.2026, 14:58
- 4,846
По делу о «краже миллиарда».
Молдавского олигарха, бывшего лидера Демократической партии Влада Плахотнюка приговорили к 19 годам тюрьмы по делу о «краже миллиарда».
Об этом пишет Newsmaker.
Суд Кишинева в районе Буюканы 22 апреля вынес приговор по делу Плахотнюка. Его признали виновным в соучастии в краже миллиарда из трех молдавских банков и приговорили к 19 годам лишения свободы.
По версии следствия, Плахотнюк через компании, контролируемые беглым олигархом Иланом Шором, получил $39 млн и 3,5 млн евро из похищенных средств.
Плахотнюк не явился на оглашение приговора.
Ранее прокуроры запросили для Плахотнюка максимальное наказание по статьям обвинения – 25 лет лишения свободы.
Напомним, Плахотнюка 25 сентября 2025 года экстрадировали из Греции в Кишинев, с тех пор он находится под арестом в тюрьме №13.
До потери власти и бегства из Молдовы в 2019 году Влад Плахотнюк имел большое влияние на жизнь страны, из-за чего его порой называли «хозяином Молдовы».