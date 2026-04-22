Молдова приговорила олигарха Плахотнюка к 19 годам лишения свободы 6 22.04.2026, 14:58

4,846

По делу о «краже миллиарда».

Молдавского олигарха, бывшего лидера Демократической партии Влада Плахотнюка приговорили к 19 годам тюрьмы по делу о «краже миллиарда».

Об этом пишет Newsmaker.

Суд Кишинева в районе Буюканы 22 апреля вынес приговор по делу Плахотнюка. Его признали виновным в соучастии в краже миллиарда из трех молдавских банков и приговорили к 19 годам лишения свободы.

По версии следствия, Плахотнюк через компании, контролируемые беглым олигархом Иланом Шором, получил $39 млн и 3,5 млн евро из похищенных средств.

Плахотнюк не явился на оглашение приговора.

Ранее прокуроры запросили для Плахотнюка максимальное наказание по статьям обвинения – 25 лет лишения свободы.

Напомним, Плахотнюка 25 сентября 2025 года экстрадировали из Греции в Кишинев, с тех пор он находится под арестом в тюрьме №13.

До потери власти и бегства из Молдовы в 2019 году Влад Плахотнюк имел большое влияние на жизнь страны, из-за чего его порой называли «хозяином Молдовы».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com