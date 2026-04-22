Белорусы смогут увидеть яркий звездопад Лириды

Белорусы смогут увидеть яркий звездопад Лириды2
- 22.04.2026, 15:05
20 падающих звезд в час.
Пик метеорного потока Лириды ожидается вечером 22 апреля. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, уточнив, чего стоит ждать жителям Беларуси и других стран.
По данным специалистов, максимум активности придется примерно на 23:00 по минскому времени. В этот период можно будет наблюдать до 20 метеоров в час, хотя на практике обычно удается увидеть лишь несколько — около двух-трех «падающих звезд».
Наблюдать Лириды можно будет с позднего вечера 22 апреля и в течение всей ночи до рассвета 23 апреля. При этом ученые отмечают, что пик у этого потока короткий и ярко выраженный, поэтому в соседние дни вероятность увидеть большое количество метеоров значительно снижается.
Следующая возможность полюбоваться звездопадом появится 6 мая — тогда достигнет максимума поток η-Аквариды. После этого на небе наступит почти трехмесячное затишье, и лишь в середине августа активизируется знаменитый поток Персеиды.