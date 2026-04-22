«Туапсе больше нет»: пропагандисты взвыли из-за удара по югу РФ

«Туапсе больше нет»: пропагандисты взвыли из-за удара по югу РФ48
- 22.04.2026, 15:09
В городе идут черные дожди, как в Хиросиме.
Российские провоенные Telegram-каналы и пропагандисты начали резко критиковать последствия ударов по нефтяной инфраструктуре в Туапсе. Они пишут, что экологическая ситуация в городе катасрофически ухудшилась, а последствия затрагивают не только сам Туапсе, но и все черноморское побережье РФ, сообщает «Диалог.UA»
«Ну, вот теперь Чернобыль в Туапсе», - пишут россияне. В одном из каналов заявили, что в городе «отравлены земля, вода и воздух», а также описали выпадение «черного дождя» с примесью нефтепродуктов. Более того, загрязнение может распространяться на прибрежные районы, а в море уже зафиксировано нефтяное пятно протяженностью до 7 километров.
«Города Туапсе больше нет. Он уничтожен. По факту. Там отравлена земля, отравлена вода, отравлен воздух. Там прямо сейчас идет черный дождь, как в Хиросиме - вода с нефтяной сажей», - пишет канал.
При этом подобные оценки сопровождаются резкой риторикой и критикой текущей ситуации, включая контраст между заявлениями военного руководства о продвижении на фронте и происходящим в тылу.
На фоне сообщений о загрязнении и пожарах официальные лица продолжают говорить о военных успехах.
Такой контраст, как отмечают наблюдатели, усиливает напряжение внутри пророссийского информационного поля и провоцирует все более жесткие реакции со стороны Z-блогеров.