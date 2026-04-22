«Туапсе больше нет»: пропагандисты взвыли из-за удара по югу РФ 22.04.2026, 15:09

44,640

В городе идут черные дожди, как в Хиросиме.

Российские провоенные Telegram-каналы и пропагандисты начали резко критиковать последствия ударов по нефтяной инфраструктуре в Туапсе. Они пишут, что экологическая ситуация в городе катасрофически ухудшилась, а последствия затрагивают не только сам Туапсе, но и все черноморское побережье РФ, сообщает «Диалог.UA»

«Ну, вот теперь Чернобыль в Туапсе», - пишут россияне. В одном из каналов заявили, что в городе «отравлены земля, вода и воздух», а также описали выпадение «черного дождя» с примесью нефтепродуктов. Более того, загрязнение может распространяться на прибрежные районы, а в море уже зафиксировано нефтяное пятно протяженностью до 7 километров.

«Города Туапсе больше нет. Он уничтожен. По факту. Там отравлена земля, отравлена вода, отравлен воздух. Там прямо сейчас идет черный дождь, как в Хиросиме - вода с нефтяной сажей», - пишет канал.

При этом подобные оценки сопровождаются резкой риторикой и критикой текущей ситуации, включая контраст между заявлениями военного руководства о продвижении на фронте и происходящим в тылу.

На фоне сообщений о загрязнении и пожарах официальные лица продолжают говорить о военных успехах.

Такой контраст, как отмечают наблюдатели, усиливает напряжение внутри пророссийского информационного поля и провоцирует все более жесткие реакции со стороны Z-блогеров.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com