32-летний стюард «Белавиа» стал звездой соцсетей

32-летний стюард «Белавиа» стал звездой соцсетей6
- 22.04.2026, 15:23
- 9,608
Популярность пришла после ролика в Threads.
Видео работы бортпроводника авиакомпании «Белавиа» Сергея Вороновича опубликовала пассажирка под ником any_annsm. Пост собрал десятки восторженных комментариев. Сайт Charter97.org приводит некоторые из них:
— Белорусы — самая красивая и обаятельная нация.
— Сережа, тебе надо было сниматься в кино, а не вот это вот все.
— Внезапно захотелось в Беларусь.
— Так куда вылетать? Номер рейса. Ни стыда, ни совести, ни координат.
— Срочно нужно полететь куда-нибудь.
— Понятно, в Беларусь лечу самолетом.
Отозвался и сам герой видео. «Обозначайте как—нибудь, когда снимаете, я буду подыгрывать», — написал Сергей.
