32-летний стюард «Белавиа» стал звездой соцсетей 6 22.04.2026, 15:23

9,608

Сергей Воронович

Популярность пришла после ролика в Threads.

Видео работы бортпроводника авиакомпании «Белавиа» Сергея Вороновича опубликовала пассажирка под ником any_annsm. Пост собрал десятки восторженных комментариев. Сайт Charter97.org приводит некоторые из них:

— Белорусы — самая красивая и обаятельная нация.

— Сережа, тебе надо было сниматься в кино, а не вот это вот все.

— Внезапно захотелось в Беларусь.

— Так куда вылетать? Номер рейса. Ни стыда, ни совести, ни координат.

— Срочно нужно полететь куда-нибудь.

— Понятно, в Беларусь лечу самолетом.

Отозвался и сам герой видео. «Обозначайте как—нибудь, когда снимаете, я буду подыгрывать», — написал Сергей.

