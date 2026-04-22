24 апреля 2026, пятница, 22:48
«Путин будет шокирован»


  • 22.04.2026, 15:24
  • 27,620
Канада и Финляндия удивили новыми соглашениями.

На фоне обострения отношений с США, а также новых угроз со стороны России Канада и Финляндия усиливают оборонное сотрудничество. Некоторые из новых соглашений точно не понравятся России.

Они, в частности, будут предусматривать обмен разведданными между странами. Подробнее о новом сотрудничестве Канады и Финляндии «24 Каналу» рассказала канадская журналистка Алла Кадыш.

О чем договорилась Канада и Финляндия?

Премьер-министр Канады Марк Карни призвал к диверсификации экономики из-за новых пошлин США. Более того, он заявил, что мир не должен рассчитывать на «возвращение США к норме». Очевидно, что сейчас Канада пытается несколько дистанцироваться от Штатов из-за политики Дональда Трампа.

В частности, Оттава начала сближаться со странами Европейского Союза.

«Думаю, определенный экономически-оборонный альянс может образоваться между Канадой и Финляндией. Для Канады скандинавские страны являются близкими, поэтому это может произойти», – отметила Алла Кадыш.

В частности, недавно в Канаду приезжал президент Финляндии Александр Стубб. Вместе с премьером Карни они обсуждали вопросы оборонной сферы. Ранее Канада никогда не вкладывала много средств в оборонную промышленность, но сейчас это изменилось.

К тому же на это влияют не только Соединенные Штаты, но и нарастающая угроза от России.

«Карни договорился со Стуббом, что 5% ВВП они будут вкладывать в «оборонку». Договорились и об обмене разведданными, чего раньше никогда не было. Конечно, у Финляндии достаточно разведывательных данных – они граничат с Россией. А Канада является членом организации Five Eyes – нам будет чем поделиться друг с другом», – отметила журналистка.

