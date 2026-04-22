Россия рискует войти в рецессию 4 22.04.2026, 15:37

Путин публично признал проблемы.

Рост цен на нефть на фоне конфликта на Ближнем Востоке не способен вывести российскую экономику из состояния замедления. Несмотря на увеличение экспортных доходов, экономика страны балансирует на грани рецессии, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

Путин публично признал наличие проблем и потребовал объяснений от правительства и Центробанка, почему рост замедляется. По данным аналитиков, ВВП страны мог сократиться уже в первом квартале 2026 года — впервые с начала 2023 года.

Главная проблема заключается в структуре экономики. Масштабные государственные расходы, прежде всего на военные нужды, стимулируют спрос, но не увеличивают предложение. Значительная часть ресурсов направляется в оборонный сектор, не создавая долгосрочного экономического эффекта.

Дополнительным сдерживающим фактором остаются высокие процентные ставки. Несмотря на постепенное снижение ключевой ставки до 15%, реальные кредитные условия остаются одними из самых жестких в мире, что тормозит инвестиции и развитие бизнеса.

Экономисты предупреждают, что даже дополнительные нефтяные доходы — оцениваемые в 1–3 трлн рублей в 2026 году — не смогут компенсировать структурные проблемы. Более того, увеличение расходов может усилить инфляцию и вынудить регулятора сохранять высокие ставки.

Ситуацию осложняют и другие факторы: дефицит рабочей силы, сильный рубль и ограничения бюджета. По словам министра экономики Максима Решетникова, текущие резервы практически исчерпаны, а экономическая ситуация стала заметно сложнее.

Эксперты также указывают на риск «глубокой заморозки» в отдельных отраслях, где из-за дорогих кредитов инвестиции становятся экономически нецелесообразными.

Даже на фоне благоприятной конъюнктуры на сырьевых рынках российская экономика сталкивается с нарастающими внутренними дисбалансами, которые могут привести к дальнейшему ухудшению ситуации уже в ближайшей перспективе.

