24 апреля 2026, пятница, 22:49
Сюжет, достойный Тарантино

  • Юрий Бутусов
  • 22.04.2026, 15:52
Сюжет, достойный Тарантино
Хасл

ВСУ спасли россиян от себя самих.

Сюжет, достойный Тарантино. В главной роли: Васильев Даниил Демьянович, позывной Хасл. Служил в артиллерии, пожаловался на своего командира за коррупцию и вместе с ним же по итогу был сослан в 82-й полк штурмовиком.

Оказавшись на передовой Хасл встретил пятерых себе подобных, с ними начал мародерить и бухать. Каждая попойка заканчивалась разборками со стрельбой, пока рашистов не осталось только двое – друг от друга их спасли украинские бойцы, взяв в плен.

Реально, это шедевр!

Юрий Бутусов, Telegram

