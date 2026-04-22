Сюжет, достойный Тарантино3
- Юрий Бутусов
- 22.04.2026, 15:52
ВСУ спасли россиян от себя самих.
Сюжет, достойный Тарантино. В главной роли: Васильев Даниил Демьянович, позывной Хасл. Служил в артиллерии, пожаловался на своего командира за коррупцию и вместе с ним же по итогу был сослан в 82-й полк штурмовиком.
Оказавшись на передовой Хасл встретил пятерых себе подобных, с ними начал мародерить и бухать. Каждая попойка заканчивалась разборками со стрельбой, пока рашистов не осталось только двое – друг от друга их спасли украинские бойцы, взяв в плен.
Реально, это шедевр!
Юрий Бутусов, Telegram