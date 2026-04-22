24 апреля 2026, пятница, 22:49
Трамп пересядет на самолет, подаренный Катаром


  • 22.04.2026, 16:01
  • 3,280
Дональд Трамп

В Пентагоне его называют «переходным вариантом».

Самолет Boeing 747-8i, переданный США Катаром, может уже летом начать временно использоваться в качестве президентского «Борта номер один», сообщает ряд источников. Воздушное судно проходит испытательные полеты в Техасе и Оклахоме и рассматривается как временное решение до появления новых президентских самолетов Boeing VC-25B, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

По данным наблюдателей, самолет уже летал под позывным «VADER01». В Пентагоне его называют «переходным вариантом», который должен закрыть разрыв в обновлении президентского авиапарка.

Официально переданный Катаром самолет оценивается примерно в 400 миллионов долларов. Его модернизация началась ранее и включает переоборудование под требования Air Force One — систему защищенной связи, медицинский блок, средства самообороны и усиленную конструкцию.

ВВС США заявляют, что возраст действующих президентских самолетов делает их обслуживание все более сложным, а программа замены Boeing неоднократно сдвигалась из-за задержек производства и проблем в цепочках поставок.

Новый VC-25B должен был поступить на службу еще раньше, однако сроки сдвинулись сначала на 2026–2027 годы, а затем на конец десятилетия. Поэтому «катарский» Boeing рассматривается как временная альтернатива.

При этом эксперты отмечают, что полноценная доработка подаренного самолета под стандарты «Борта номер один» потребует масштабных изменений и значительных затрат — по некоторым оценкам, до 1 млрд долларов.

После завершения срока службы текущего президента самолет планируется передать в его президентскую библиотеку, где он может остаться как экспонат или использоваться для внутренних перелетов.

