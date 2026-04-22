24 апреля 2026, пятница, 22:49
Старый проверенный метод оказался лучше любых соцсетей для поиска работы

  • 22.04.2026, 16:23
  • 3,338
25-летняя соискательница разослала резюме по обычной почте.

На фоне растущей конкуренции на рынке труда соискатели все чаще прибегают к нестандартным способам поиска работы. 25-летняя специалистка по социальным медиа Камилла Манаойс смогла получить должность, отправив резюме по обычной почте, пишет Entrepreneur (перевод — сайт Charter97.org).

Согласно данным LinkedIn, с 2022 года число кандидатов на одну вакансию в США удвоилось, а почти две трети соискателей считают поиск работы более сложным из-за высокой конкуренции.

Манаойс начала искать работу в мае, используя традиционные методы: отклики через онлайн-платформы, подписку на премиум-аккаунт и последующие обращения к работодателям. Однако это не принесло результатов. Тогда она решила изменить стратегию и отправила шесть писем работодателям, вложив резюме, сопроводительное письмо, рекомендацию и личную записку.

В письме она подчеркнула, что предпочитает «надежный путь — ваш рабочий стол», а не алгоритмы отбора. Несмотря на сомнения, такой подход оказался эффективным: четыре компании ответили ей, а одна из них передала ее резюме в для отбора.

В итоге Манаойс прошла несколько этапов отбора и получила должность старшего менеджера по работе с соцсетями. Работодатели признались, что ее инициатива привлекла внимание и сыграла ключевую роль.

Эксперты отмечают, что помимо креативных подходов важным инструментом карьерного роста остается нетворкинг — установление профессиональных контактов и регулярное общение с представителями компаний.

