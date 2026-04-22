Почти 150 российских оккупантов сбежали из воинских частей и совершили убийства 2 22.04.2026, 17:10

В самоволку все чаще уходят с оружием.

С начала войны против Украины российские военные суды рассматривали или вынесли приговоры по делам против 144 человек, обвинявшихся в дезертирстве (ст. 338 УК РФ) или самовольном оставлении части (СОЧ — 337 УК), которым при этом вменяли убийство (105 УК) и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть (ч. 4 ст. 111 УК). Об этом сообщают «Север.Реалии», изучившие базы данных на сайтах военных судов РФ с 2022-го по 21 апреля 2026 года. Согласно этим сведениям, чаще всего за убийство судили самовольщиков: обвиняемыми по таким составам стали 54 военнослужащих.

Следом идут ушедшие в самоволку военные, которым одновременно предъявляли обвинение по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, — таких было 40 человек. Также суды рассматривали дела 29 осужденных за убийство дезертиров. А обвиненных по 111 статье дезертиров было почти втрое меньше — 11 человек. Также был один подсудимый военный, которого обвинили сразу по трем статьям — за СОЧ, дезертирство и убийство, и еще трое ставших фигурантами уголовных дел одновременно по статьям 337, 338 и 111. Все за время войны суды вынесли 105 приговоров — все они обвинительные.

В семи случаях были опубликованы судебные акты, по которым обвиняемым назначили от 8 до 13 лет лишения свободы. В остальных случаях, как следует из анализа, или судебный процесс еще не окончен, или дело было прекращено в связи со смертью подсудимого либо приостановлено, или «отсутствует реальная возможность участия обвиняемого в процессе».

Число дезертиров и самовольщиков, обвиненных в убийствах, стремительно растет, свидетельствуют данные судов. Если в 2022 году за такие преступления был осужден всего один человек, то в 2025-м — под суд за такие преступления попали уже 86 военных (в 2023 году — шестеро, в 2024-м — 26 человек). Журналисты обнаружили 25 дел в отношении военнослужащих, сбежавших из армии и обвиняемых в убийстве, которые рассматривают в 2026 году.

В мае 2025 года «Важные истории» на основе утечек оценивали минимальное число сбежавших из армии России за время вторжения в Украину военных, которые известны поименно, в 49 тысяч человек, что сопоставимо с численностью армейского корпуса. В сентябре OSINT-проект Frontelligence Insight утверждал, что в 2025 году уровень дезертирства в ВС РФ удвоился по сравнению с 2024-м.

