24 апреля 2026, пятница, 22:50
Почти 150 российских оккупантов сбежали из воинских частей и совершили убийства

2
  • 22.04.2026, 17:10
  • 3,606
В самоволку все чаще уходят с оружием.

С начала войны против Украины российские военные суды рассматривали или вынесли приговоры по делам против 144 человек, обвинявшихся в дезертирстве (ст. 338 УК РФ) или самовольном оставлении части (СОЧ — 337 УК), которым при этом вменяли убийство (105 УК) и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть (ч. 4 ст. 111 УК). Об этом сообщают «Север.Реалии», изучившие базы данных на сайтах военных судов РФ с 2022-го по 21 апреля 2026 года. Согласно этим сведениям, чаще всего за убийство судили самовольщиков: обвиняемыми по таким составам стали 54 военнослужащих.

Следом идут ушедшие в самоволку военные, которым одновременно предъявляли обвинение по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, — таких было 40 человек. Также суды рассматривали дела 29 осужденных за убийство дезертиров. А обвиненных по 111 статье дезертиров было почти втрое меньше — 11 человек. Также был один подсудимый военный, которого обвинили сразу по трем статьям — за СОЧ, дезертирство и убийство, и еще трое ставших фигурантами уголовных дел одновременно по статьям 337, 338 и 111. Все за время войны суды вынесли 105 приговоров — все они обвинительные.

В семи случаях были опубликованы судебные акты, по которым обвиняемым назначили от 8 до 13 лет лишения свободы. В остальных случаях, как следует из анализа, или судебный процесс еще не окончен, или дело было прекращено в связи со смертью подсудимого либо приостановлено, или «отсутствует реальная возможность участия обвиняемого в процессе».

Число дезертиров и самовольщиков, обвиненных в убийствах, стремительно растет, свидетельствуют данные судов. Если в 2022 году за такие преступления был осужден всего один человек, то в 2025-м — под суд за такие преступления попали уже 86 военных (в 2023 году — шестеро, в 2024-м — 26 человек). Журналисты обнаружили 25 дел в отношении военнослужащих, сбежавших из армии и обвиняемых в убийстве, которые рассматривают в 2026 году.

В мае 2025 года «Важные истории» на основе утечек оценивали минимальное число сбежавших из армии России за время вторжения в Украину военных, которые известны поименно, в 49 тысяч человек, что сопоставимо с численностью армейского корпуса. В сентябре OSINT-проект Frontelligence Insight утверждал, что в 2025 году уровень дезертирства в ВС РФ удвоился по сравнению с 2024-м.

Мнение

Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев
После Орбана
После Орбана Петр Олещук