Сенат Польши призвал освободить белорусских политзаключенных

  • 22.04.2026, 17:14
Резолюция принята единогласно.

Польский Сенат принял резолюцию единогласно по случаю пятой годовщины заключения Анджея Почобута. Сенаторы призвали «власти в Минске прекратить репрессии, освободить всех политических заключенных и начать политический диалог с оппозиционными силами в Беларуси и за рубежом», передает TVP.

«По случаю пятой годовщины заключения Анджея Почобута, журналиста и лидера польского меньшинства в Беларуси, лауреата Европейской премии имени Сахарова, мы еще раз призываем белорусские власти немедленно освободить его», — говорится в принятой сенаторами резолюции.

Вспоминая «польскую борьбу за права человека и суверенное существование государства», сенаторы выразили «полную солидарность с белорусскими активистами за демократию и свободу». Они отметили, что тридцать лет назад в Беларуси был создан независимый правозащитный центр «Вясна», и выразили «убежденность в том, что усилия и жертвы белорусских правозащитников станут основой будущего свободного Беларуси».

Сенаторы обратились к «властям Минска с призывом прекратить репрессии, освободить всех политических заключенных и начать политический диалог с оппозиционными силами внутри страны и в изгнании, чтобы восстановить мир, социальную стабильность и обеспечить реализацию европейских и демократических устремлений белорусского общества».

Анджей Почобут был задержан белорусским режимом 25 марта 2021 года и с тех пор находится в заключении.

Много лет Почобут сотрудничал с польскими СМИ, освещая ситуацию в Беларуси. Он был арестован и предстал перед судом за критические высказывания в адрес белорусского лидера Александра Лукашенко. 25 марта 2021 года он был задержан.

Белорусские власти назвали его действия — пропаганду польской культуры и публикацию статей в СМИ — «реабилитацией нацизма». Активист долгое время находился под стражей, и 8 февраля 2023 года был приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Апелляция была отклонена Верховным судом Беларуси, и Почобут до сих пор находится в колонии в Новополоцке.

