закрыть
24 апреля 2026, пятница, 22:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Разработчик яда «Новичок» Мирзаянов призвал остановить войну

22
  • 22.04.2026, 17:23
  • 15,890
Вил Мирзаянов

После ударов по Туапсе.

Химик Вил Мирзаянов, известный как один из разработчиков нервно-паралитического вещества «Новичок», заявил о серьёзной опасности дыма от горящих нефтебаз в России и призвал прекратить «преступную войну».

По его словам, при горении нефти образуются полиароматические соединения, включая канцерогены, которые способны накапливаться в организме человека. Он отметил, что такие вещества практически не выводятся после попадания внутрь.

Мирзаянов также выразил обеспокоенность отсутствием открытых данных о качестве воздуха в районах пожаров и призвал специалистов срочно провести исследования с использованием хромато-масс-спектрометрии.

«Я призываю всех операторов этих приборов немедленно провести анализы и довести результаты до мировой общественности, чтобы власти этих стран без промедления прекратили этот форменный геноцид», — написал он в «Фейсбуке».

Написать комментарий 22

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев
После Орбана
После Орбана Петр Олещук