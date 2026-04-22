Разработчик яда «Новичок» Мирзаянов призвал остановить войну
- 22.04.2026, 17:23
После ударов по Туапсе.
Химик Вил Мирзаянов, известный как один из разработчиков нервно-паралитического вещества «Новичок», заявил о серьёзной опасности дыма от горящих нефтебаз в России и призвал прекратить «преступную войну».
По его словам, при горении нефти образуются полиароматические соединения, включая канцерогены, которые способны накапливаться в организме человека. Он отметил, что такие вещества практически не выводятся после попадания внутрь.
Мирзаянов также выразил обеспокоенность отсутствием открытых данных о качестве воздуха в районах пожаров и призвал специалистов срочно провести исследования с использованием хромато-масс-спектрометрии.
«Я призываю всех операторов этих приборов немедленно провести анализы и довести результаты до мировой общественности, чтобы власти этих стран без промедления прекратили этот форменный геноцид», — написал он в «Фейсбуке».