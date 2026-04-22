Разработчик яда «Новичок» Мирзаянов призвал остановить войну 22 22.04.2026, 17:23

15,890

Вил Мирзаянов

После ударов по Туапсе.

Химик Вил Мирзаянов, известный как один из разработчиков нервно-паралитического вещества «Новичок», заявил о серьёзной опасности дыма от горящих нефтебаз в России и призвал прекратить «преступную войну».

По его словам, при горении нефти образуются полиароматические соединения, включая канцерогены, которые способны накапливаться в организме человека. Он отметил, что такие вещества практически не выводятся после попадания внутрь.

Мирзаянов также выразил обеспокоенность отсутствием открытых данных о качестве воздуха в районах пожаров и призвал специалистов срочно провести исследования с использованием хромато-масс-спектрометрии.

«Я призываю всех операторов этих приборов немедленно провести анализы и довести результаты до мировой общественности, чтобы власти этих стран без промедления прекратили этот форменный геноцид», — написал он в «Фейсбуке».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com