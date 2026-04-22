Белорусский борец наказал турка-провокатора 12 22.04.2026, 17:29

Павел Глинчук

Инцидент произошел на чемпионате Европы.

На чемпионате Европы по борьбе в албанской Тиране произошел скандал с участием белорусского спортсмена Павла Глинчука. Белоруса чуть не дисквалифицировали, но после все же разрешили бороться за бронзу, пишет «Трибуна».

Павел Глинчук уверенно дошел до полуфинала, победив соперников из Швеции и итальянского представительства. В полуфинале его соперником стал очень опытный турецкий борец Рыза Каяалп — 11‑кратный чемпион Европы и 5‑кратный чемпион мира.

Во время поединка, в котором уверенно побеждал турецкий спортсмен, он дважды ударил Глинчука ладонью по голове, что противоречит правилам. Судья останавливал поединок и делал замечания. Но после второго такого эпизода белорус не сдержался: толкнул соперника и в ответ тоже ударил его.

После этого Каяалп картинно упал на ковер, а судьи после обсуждения ситуации дисквалифицировали Глинчука за поведение. Он после этого не подал руку ни сопернику, ни судьям.

Сначала это означало, что белорус не сможет бороться за бронзу. Однако его команда подала апелляцию, обратив внимание, что конфликт спровоцировал именно турецкий борец. В результате решение смягчили: дисквалификация осталась только за этот поединок, но Глинчуку позволили участвовать в борьбе за третье место.

Вечером 21 апреля Павел Глинчук, который на этих соревнованиях выступает в нейтральном статусе, вышел на поединок за бронзу против другого «нейтрального» спортсмена — Марата Кампарова из России. В нем он был сильнее и завоевал медаль.

Павлу Глинчуку 24 года, он родом из Докшицкого района. Борется он в самой тяжелой весовой категории.

