Сбежавшая из Беларуси экс-глава Нацбанка Винникова продала свой лондонский дом 17 22.04.2026, 18:10

Дом уроженки России завешан картинами самой себя.

Бывшая председатель Нацбанка сбежала из-под домашнего ареста в 1999 году и с тех пор жила в Лондоне. В 2003 году она купила дом в тихом переулке недалеко от знаменитого стадиона Уэмбли. Она прожила там четверть века и теперь продала дом за $1 миллион, хотя изначально хотела значительно больше, пишет НН.

77‑летняя Тамара Винникова — фигура из далекого прошлого. Эта эффектная уроженка Ставропольского края вошла в административную элиту страны с приходом Александра Лукашенко к власти. Винникову считали его самым главным советником по банковским и экономическим вопросам.

В феврале 1996 года стала главой Национального банка.

Правда, другие топовые банковские фигуры и функционеры того времени считали Винникову выскочкой и связывали карьерные успехи с личными, а не профессиональными качествами.

Как бы там ни было, звезда Винниковой погасла стремительно. Женщину арестовали в начале 1997 года по обвинению в коррупционных преступлениях. Прямо посреди совещания с Лукашенко ее запиской вызвали в соседний кабинет, из которого увезли уже в СИЗО КГБ.

Винникова просидела там в одиночке 10 месяцев, после чего ее перевели под домашний арест. Оттуда она и сбежала в апреле 1999-го.

Объявилась Винникова сама в конце 1999‑го — позвонила в «Белорусскую деловую газету», рассказала, что сбежала в Лондон.

Как раз в то время все искали убитых Юрия Захаренко, Анатолия Красовского, Виктора Гончара. Винникова засвидетельствовала, что жива. Дала пару критических интервью и в итоге сосредоточилась на частной жизни, вышла из публичной сферы.

В 2003 году Тамара Винникова за 365 тысяч фунтов — большие на то время деньги — купила в лондонском тупиковом переулке Priory Crescent трехэтажный дом площадью 181 квадратный метр. Это район Уэмбли, который не считается очень престижным, но в то же время и не для бедных — скорее, район для среднего класса. До центра Лондона оттуда — примерно час на общественном транспорте.

Из достопримечательностей рядом — только легендарный стадион.

Начиная с осени 2023-го, Винникова пыталась продать этот дом. Первоначальная цена — 960 тысяч фунтов. Но поскольку желающих покупателей не было, пришлось сбрасывать. В итоге в 2025‑м году Винниковой удалось продать его с большим дисконтом к первоначальной цене, за 800 тысяч фунтов (около $1 миллион на тот момент).

Благодаря тому, что хозяйка не убирала личные вещи в момент, когда ее дом фотографировали агенты по недвижимости, мы можем заглянуть внутрь дома, в котором столько лет прожила знаменитая финансистка.

Как это принято в Англии, за самим домом есть место для сада и садового домика. Этот клочок земли по центру (36 квадратных метров) Винникова засадила цветами.

Но что на самом деле обращает внимание, так это художественные вкусы бывшей банкирши. Интерьеры ее дома были завешаны картинами, на которых можно без проблем узнать саму Тамару Винникову, молодую и черноволосую.

Большой портрет Винниковой в голубых цветах встречал гостей сразу на входе, в первом холле.

В гостиной по крайней мере на одной из картин точно можно узнать Винникову. Или она же в образе императрицы справа — неизвестно.

Во время просмотра телевидения Винникова также могла перебрасывать взгляд налево — на свой портрет, для отдыха глаз.

Авторство портретов неизвестно, но некоторые другие полотна выдают руку белорусского художника Леонида Щемелёва.

В доме Винниковой четыре спальни и два санузла.

Через узкую кухню Винникова выходила на летнюю веранду и потом — в сад.

