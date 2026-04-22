Испания передаст Украине 100 бронемашин и боеприпасы 1 22.04.2026, 18:16

2,174

Тысячи украинский военных проходят обучение в этой стране.

В 2026 году Мадрид передаст Киеву сотню бронированных тактических машин VAMTAC, а также партию 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов. Об этом объявила министр обороны Испании Маргарита Роблес во время своего визита в Киев, сообщает Cadena SER.

Поставки бронемашин и боеприпасов начнутся в мае, сообщила Роблес во время встречи с украинским министром обороны Михаилом Федоровым. Бронированные автомобили пойдут на нужды украинских пограничников.

«Это сотрудничество демонстрирует приверженность нашей страны защите демократических ценностей, свободы и справедливого и прочного мира», — заявила испанская министр.

Роблес также объявила, что в апреле количество украинских военных, прошедших обучение в Испании, составит более 9 тысяч солдат.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com