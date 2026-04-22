24 апреля 2026, пятница, 22:51
Испания передаст Украине 100 бронемашин и боеприпасы

  • 22.04.2026, 18:16
Испания передаст Украине 100 бронемашин и боеприпасы

Тысячи украинский военных проходят обучение в этой стране.

В 2026 году Мадрид передаст Киеву сотню бронированных тактических машин VAMTAC, а также партию 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов. Об этом объявила министр обороны Испании Маргарита Роблес во время своего визита в Киев, сообщает Cadena SER.

Поставки бронемашин и боеприпасов начнутся в мае, сообщила Роблес во время встречи с украинским министром обороны Михаилом Федоровым. Бронированные автомобили пойдут на нужды украинских пограничников.

«Это сотрудничество демонстрирует приверженность нашей страны защите демократических ценностей, свободы и справедливого и прочного мира», — заявила испанская министр.

Роблес также объявила, что в апреле количество украинских военных, прошедших обучение в Испании, составит более 9 тысяч солдат.

