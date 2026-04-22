В возрасте 28 лет скоропостижно скончался директор Рогачевского МКК-сервиса

  • 22.04.2026, 18:21
Недавно он принимал участие в республиканском субботнике.

Умер руководитель унитарного предприятия «Рогачевский МКК-сервис» — управляющей компании холдинга «МКК-АГРА» Максим Бахтин, сообщило государственное издание «Новый день».

Руководителю предприятия было 28 лет. Причина смерти не называется.

Должность директора УП «Рогачёвский МКК-сервис» Максим Бахтин занимал с 2025 года. До этого он работал на различных должностях на Рогачевском молочноконсервном комбинате.

В прошлую субботу Максим Бахтин принимал участие в республиканском субботнике.

