В возрасте 28 лет скоропостижно скончался директор Рогачевского МКК-сервиса

В возрасте 28 лет скоропостижно скончался директор Рогачевского МКК-сервиса23
- 22.04.2026, 18:21
Умер руководитель унитарного предприятия «Рогачевский МКК-сервис» — управляющей компании холдинга «МКК-АГРА» Максим Бахтин, сообщило государственное издание «Новый день».
Руководителю предприятия было 28 лет. Причина смерти не называется.
Должность директора УП «Рогачёвский МКК-сервис» Максим Бахтин занимал с 2025 года. До этого он работал на различных должностях на Рогачевском молочноконсервном комбинате.
В прошлую субботу Максим Бахтин принимал участие в республиканском субботнике.