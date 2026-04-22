США оставили Ирак без наличных долларов 4 22.04.2026, 18:42

Вашингтон стремится ограничить финансы проиранских формирований.

Администрация президента США Дональда Трампа приостановила поставки наличных долларов в Ирак и заморозила часть программ сотрудничества в сфере безопасности, усиливая давление на Багдад с требованием ограничить влияние проиранских вооруженных формирований. Об этом сообщили американские и иракские источники, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

По их данным, была заблокирована поставка почти 500 млн долларов наличными — доходов от продажи иракской нефти, хранящихся на счетах в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. Решение объясняется опасениями Вашингтона, что эти средства могут косвенно поддерживать вооруженные формирования, связанные с Ираном.

Это уже вторая задержка долларового транша с начала обострения конфликта между США и Ираном в конце февраля. Одновременно Вашингтон приостановил финансирование части программ подготовки и поддержки иракских сил безопасности, пока не будет достигнут прогресс в сокращении активности вооруженных группировок.

В Госдепартаменте заявили, что США не будут терпеть нападения на свои интересы и ожидают от Багдада «немедленных шагов по демонтажу проиранских милиций».

Ирак традиционно зависит от поставок наличных долларов, которые обеспечивают функционирование его преимущественно наличной экономики. После 2003 года США контролируют доходы Ирака от нефти через счета в Нью-Йорке и регулярно отправляют наличность в Багдад.

Однако Вашингтон уже не раз ограничивал эти поставки — в частности, в 2015 году из-за опасений, что средства могут попадать к террористическим группировкам.

На фоне нынешнего кризиса США также обвиняют проиранские формирования в сотнях атак на американские объекты в Ираке и регионе. Среди них — обстрелы и атаки дронов на базы и дипломатические объекты.

Иракские шииты, включая «Катаиб Хезболла» и «Асаиб Ахль аль-Хак», обладают значительным политическим влиянием внутри страны и частично интегрированы в государственные структуры.

В США подчеркивают, что приостановка долларовых поставок носит временный характер, однако не называют условий их возобновления.

