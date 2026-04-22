Лукашенко ужесточил правила для пассажироперевозчиков
- 22.04.2026, 18:55
Диктатор подписал очередной указ.
В Беларуси ужесточаются правила для автоперевозчиков — указ об этом Александр Лукашенко подписал 22 апреля, сообщила его пресс-служба. Речь об автомобильных перевозках пассажиров в нерегулярном сообщении.
Согласно документу, дополняется перечень сведений, подлежащих включению в реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении. При их отсутствии транспортная деятельность признается незаконной.
Предусматриваются новые основания для приостановления работы автомобильных перевозчиков, среди прочего:
непредставление налоговой декларации;
наличие задолженности по уплате налогов;
представление в налоговые органы недостоверных сведений.
«Данные меры направлены на пресечение деятельности организаций-однодневок», — отметили в пресс-службе.
Указом вводится запрет на использование всеми иными перевозчиками транспорта компании, исключенной из реестра за нарушения. Повторное включение в него возможно по истечении трех месяцев.
Кроме того, расширяется перечень перевозок, на которые не распространяется действие указа от 25 января 2024 года № 32 «Об автомобильных перевозках пассажиров».
Власти считают, что такие новшества позволят «повысить безопасность и сформировать прозрачную налоговую среду в сфере перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении».