Лукашенко ужесточил правила для пассажироперевозчиков 8 22.04.2026, 18:55

Диктатор подписал очередной указ.

В Беларуси ужесточаются правила для автоперевозчиков — указ об этом Александр Лукашенко подписал 22 апреля, сообщила его пресс-служба. Речь об автомобильных перевозках пассажиров в нерегулярном сообщении.

Согласно документу, дополняется перечень сведений, подлежащих включению в реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении. При их отсутствии транспортная деятельность признается незаконной.

Предусматриваются новые основания для приостановления работы автомобильных перевозчиков, среди прочего:

непредставление налоговой декларации;

наличие задолженности по уплате налогов;

представление в налоговые органы недостоверных сведений.

«Данные меры направлены на пресечение деятельности организаций-однодневок», — отметили в пресс-службе.

Указом вводится запрет на использование всеми иными перевозчиками транспорта компании, исключенной из реестра за нарушения. Повторное включение в него возможно по истечении трех месяцев.

Кроме того, расширяется перечень перевозок, на которые не распространяется действие указа от 25 января 2024 года № 32 «Об автомобильных перевозках пассажиров».

Власти считают, что такие новшества позволят «повысить безопасность и сформировать прозрачную налоговую среду в сфере перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении».

