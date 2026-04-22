закрыть
24 апреля 2026, пятница, 22:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Мбаппе лайкнул пост про возможное возвращение Моуринью в «Реал»

2
  • 22.04.2026, 19:01
Наставник «Бенфики» вернется в Мадрид?

Нападающему «Реала» Килиану Мбаппе понравился пост про возможное возвращение в клуб Жозе Моуринью.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Бенфики» может вернуться в «Мадрид». Кандидатуру 63-летнего португальца обсуждают в окружении президента «сливочных» Флорентино Переса.

Аккаунт score90 в инстаграме опубликовал коллаж, на котором Моуринью в 2012 году с игроками «Реала» Криштиану Роналду и Месутом Озилом, а в 2026-м — с Мбаппе и Ардой Гюлером.

«Во время своего пребывания в клубе он превратил результативность Криштиану Роналду из элитной в выдающуюся. Можем ли мы увидеть подобную трансформацию с Килианом Мбаппе? Что вы думаете? Есть ли шанс на возвращение Жозе Моуринью в «Реал», и если да, то будет ли он подходящим тренером для испанского гранда?» — говорится в посте.

Мбаппе поставил лайк под этой публикацией.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

