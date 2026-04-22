Банковский кризис накрывает Россию

Банковский кризис накрывает Россию4
- 22.04.2026, 19:12
- 8,216
Военные затраты вышли из-под контроля Кремля.
Одним из главных сигналов тревоги стало положение Промсвязьбанка — ключевого кредитора оборонной промышленности. Если еще недавно он активно зарабатывал на финансировании военных заказов, то в 2025 году зафиксировал убыток в 19,2 млрд рублей после создания резервов на 300 млрд рублей под проблемные кредиты, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).
Аналитики считают, что речь идет не о частной неудаче, а о системном кризисе. По данным российских источников, доля потенциально проблемных корпоративных кредитов уже превысила 11%, а общий объем рискованных займов достигает триллионов рублей. Среди населения ситуация еще хуже — доля проблемных кредитов превышает 13%.
«Мы уже формально находимся в условиях банковского кризиса. Не хватает только массового изъятия вкладов», — заявил бывший замминистра энергетики РФ Владимир Милов.
С начала войны Кремль активно поддерживал экономику за счет масштабного кредитования, особенно в оборонном секторе. Это позволило создать видимость устойчивости, но одновременно привело к накоплению скрытых долговых рисков. По оценкам экспертов, общий объем кредитов оборонным предприятиям превысил $200 млрд.
Проблемы выходят далеко за рамки военной отрасли. По словам аналитиков, до 75% российских отраслей испытывают спад или стагнацию, включая металлургию, угольную промышленность и строительство. Это снижает способность бизнеса обслуживать долги.
Центробанк уже начал ужесточать кредитную политику, пытаясь предотвратить ухудшение ситуации. Однако эксперты считают, что банки в ближайшее время могут потребовать масштабной государственной поддержки.
Пока ситуацию частично сглаживают высокие цены на нефть и газ. Но при их снижении риски резко возрастут. В этом случае государству придется спасать банки и крупнейшие компании, что может обойтись в 10–20% ВВП.
По оценкам аналитиков, 2026 год может стать переломным: накопленные проблемы способны привести к резкому ухудшению финансовой ситуации.