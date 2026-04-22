Космос вскоре будет выглядеть совсем иначе 5 22.04.2026, 19:16

Starlink может превратиться в глобального мобильного оператора.

Илон Маск может кардинально изменить глобальную систему связи, если реализует планы по расширению спутниковой сети SpaceX. Компания уже управляет большей частью из примерно 14 тысяч активных спутников на орбите и добивается разрешения на запуск до миллиона новых аппаратов, пишет The Atlantic (перевод — сайт Charter97.org).

Ключевая цель — создание орбитальных дата-центров, способных обеспечивать энергией системы искусственного интеллекта за счет солнечной энергии. Однако технология остается непроверенной, а эксперты сомневаются в ее реализуемости.

Даже без этих проектов Маск усиливает влияние через сеть Starlink, которая уже обслуживает более 10 миллионов пользователей в 150 странах. Спутниковый интернет применяется не только частными клиентами, но и авиакомпаниями.

Расширение сети может привести к фактическому контролю над низкой околоземной орбитой, где количество спутников ограничено из-за риска столкновений. Это создает барьеры для конкурентов и укрепляет позиции Маска на рынке.

Новый этап — подключение смартфонов напрямую к спутникам без дополнительного оборудования. В перспективе Starlink может превратиться в глобального мобильного оператора, работающего по всему миру.

На этом фоне усиливается конкуренция. Amazon инвестирует миллиарды в спутниковые технологии и заключает партнерства с производителями устройств, включая Apple.

Аналитики отмечают, что контроль над инфраструктурой связи дает Маску влияние, сравнимое с государственным. Его решения уже влияли на доступ к интернету в зонах конфликтов.

В случае реализации планов, речь идет не просто о бизнесе, а о создании новой глобальной экосистемы — от спутников до контента.

