США внедрили украинскую систему против дронов на базе в Саудовской Аравии 5 22.04.2026, 19:25

Военные США в последние недели внедрили украинские технологии противодействия беспилотникам на своей авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии, сообщают Reuters и Times of Israel со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.

Речь идет о платформе управления и координации Sky Map, разработанной в Украине. Система применяется для обнаружения беспилотных угроз и координации ответных действий, включая запуск перехватчиков, рассказали собеседники издания. Украинские военные специалисты уже прибыли на базу для обучения американских военных работе с системой.

Как пишет Reuters, на фоне роста роли недорогих серийных дронов в современных конфликтах Пентагон наращивает инвестиции в технологии противодействия беспилотникам. Развертывание украинских технологий происходит на фоне продолжающихся атак на базу «Принц Султан» со стороны Ирана, где ранее были повреждены самолеты и инфраструктура, а также погиб как минимум один военнослужащий.

При этом использование украинских решений указывает на уязвимости американской системы противовоздушной и противоракетной обороны, говорится в публикации агентства.

В начале марта президент Владимир Зеленский заявил, что Украина направила дроны-перехватчики и экспертов по беспилотникам на защиту баз США в Иордании. По его словам, американская сторона направила соответствующий запрос Киеву, и специалисты отправились на Ближний Восток на следующий же день. «Мы отреагировали незамедлительно. Я ответил: да, конечно, мы пришлем наших экспертов», — сказал Зеленский.

Тогда же Financial Times писала, что Пентагон и одна из ближневосточных стран ведут переговоры о закупке украинских перехватчиков для отражения атак иранских беспилотников. Их, по данным газеты, рассматривают как более дешевую альтернативу дорогостоящим системам Patriot.

Зеленский ранее выражал готовность помочь странам Ближнего Востока, но настаивал на необходимости сбалансировать эти просьбы с потребностями Киева. При этом он не исключал трудности в получении ракет и систем ПВО в связи с операцией США и Израиля против Ирана. Кроме того, Киев предложил странам Ближнего Востока обменять свои беспилотники-перехватчики на более мощные системы, необходимые украинским войскам, и дипломатическую поддержку в переговорах с Москвой.

