В Минске начнут отключать горячую воду раньше, чем обещали

В Минске начнут отключать горячую воду раньше, чем обещали5
- 22.04.2026, 19:48
Какие адреса.
Горячую воду в Минске начнут отключать раньше чем 25 мая.
Обновленной информацией поделились в пресс-службе Минского городского исполнительного комитета.
Первыми почувствуют на себе тяготы жители и посетители территории вблизи деревни Боровая.
С 18 мая горячей воды не будет в учебно-тренировочном комплексе, стрелковом тире, на насосной станции, в тактическом и учебном комплексах.
Следующими «сезон тазиков» откроют жители всего четырех домов.
Воду отключат в период с 19 мая у потребителей, которые живут по ул. Есенина 26, 28, и Космонавтов 20, 22.
По адресу пр-д Чижевских, 8, профилактические работы начнутся в среду, 20 мая.