В Минске начнут отключать горячую воду раньше, чем обещали 5 22.04.2026, 19:48

4,050

Какие адреса.

Горячую воду в Минске начнут отключать раньше чем 25 мая.

Обновленной информацией поделились в пресс-службе Минского городского исполнительного комитета.

Первыми почувствуют на себе тяготы жители и посетители территории вблизи деревни Боровая.

С 18 мая горячей воды не будет в учебно-тренировочном комплексе, стрелковом тире, на насосной станции, в тактическом и учебном комплексах.

Следующими «сезон тазиков» откроют жители всего четырех домов.

Воду отключат в период с 19 мая у потребителей, которые живут по ул. Есенина 26, 28, и Космонавтов 20, 22.

По адресу пр-д Чижевских, 8, профилактические работы начнутся в среду, 20 мая.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com