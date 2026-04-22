24 апреля 2026, пятница, 22:52
5
  • 22.04.2026, 19:48
  • 4,050
В Минске начнут отключать горячую воду раньше, чем обещали

Какие адреса.

Горячую воду в Минске начнут отключать раньше чем 25 мая.

Обновленной информацией поделились в пресс-службе Минского городского исполнительного комитета.

Первыми почувствуют на себе тяготы жители и посетители территории вблизи деревни Боровая.

С 18 мая горячей воды не будет в учебно-тренировочном комплексе, стрелковом тире, на насосной станции, в тактическом и учебном комплексах.

Следующими «сезон тазиков» откроют жители всего четырех домов.

Воду отключат в период с 19 мая у потребителей, которые живут по ул. Есенина 26, 28, и Космонавтов 20, 22.

По адресу пр-д Чижевских, 8, профилактические работы начнутся в среду, 20 мая.

