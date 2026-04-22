WSJ: Цена поддержки Тегерана для Пекина растет
- 22.04.2026, 19:43
Китай рискует потерять ключевых поставщиков нефти в Персидском заливе.
Поддержка Ирана со стороны Китая может обернуться для Пекина серьезными стратегическими и экономическими потерями, поскольку под угрозой оказываются его ключевые поставщики нефти в Персидском заливе, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).
Ормузский пролив — одна из важнейших мировых артерий торговли энергоресурсами, и любое обострение в регионе сразу отражается на стоимости перевозок и цепочках поставок. Судоходные компании уже несут растущие издержки и лишены возможности заранее зафиксировать цены на топливо, из-за чего логистика и маршруты становятся все менее стабильными и предсказуемыми.
Китай в последние годы получал около 11% нефти из Ирана, часто через схемы обхода санкций. Однако куда более значимыми для Пекина остаются поставки из стран Персидского залива: Саудовской Аравии, Ирака, Омана и ОАЭ, которые в сумме обеспечивают примерно 37% китайского импорта нефти.
По данным источников, Пекин предоставлял Тегерану спутниковые данные и технологии двойного назначения, которые могли использоваться в военных целях. Это усиливает раздражение в столицах стран Залива, чья инфраструктура и энергетические объекты оказываются в зоне риска.
Арабские монархии, долгое время придерживавшиеся прагматичного курса и сотрудничавшие с Китаем в инфраструктуре и инвестициях, начинают пересматривать уровень доверия. Хотя публичного разрыва не происходит, в отношениях уже ощущается охлаждение, включая вопросы обмена разведданными и оборонного сотрудничества.
Китайская стратегия долгие годы строилась на принципе нейтралитета и экономического прагматизма — сотрудничество со всеми без политических обязательств. Однако поддержка Ирана в текущем конфликте подрывает этот баланс.
Эксперты отмечают, что логика Пекина была направлена на получение дешевой нефти и укрепление влияния в регионе, но последствия оказались обратными: ключевые поставщики, обеспечивающие более трети энергетических потребностей Китая, оказываются под угрозой.
Попытки компенсировать зависимость через альтернативные маршруты и трубопроводы пока не гарантируют стабильных объемов поставок, необходимых для крупнейшей в мире транспортной и промышленной системы.
На фоне эскалации Пекину придется не только объяснять свои действия арабским партнерам, но и восстанавливать доверие.