закрыть
24 апреля 2026, пятница, 22:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

WSJ: Цена поддержки Тегерана для Пекина растет

2
  • 22.04.2026, 19:43
  • 3,100
WSJ: Цена поддержки Тегерана для Пекина растет

Китай рискует потерять ключевых поставщиков нефти в Персидском заливе.

Поддержка Ирана со стороны Китая может обернуться для Пекина серьезными стратегическими и экономическими потерями, поскольку под угрозой оказываются его ключевые поставщики нефти в Персидском заливе, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Ормузский пролив — одна из важнейших мировых артерий торговли энергоресурсами, и любое обострение в регионе сразу отражается на стоимости перевозок и цепочках поставок. Судоходные компании уже несут растущие издержки и лишены возможности заранее зафиксировать цены на топливо, из-за чего логистика и маршруты становятся все менее стабильными и предсказуемыми.

Китай в последние годы получал около 11% нефти из Ирана, часто через схемы обхода санкций. Однако куда более значимыми для Пекина остаются поставки из стран Персидского залива: Саудовской Аравии, Ирака, Омана и ОАЭ, которые в сумме обеспечивают примерно 37% китайского импорта нефти.

По данным источников, Пекин предоставлял Тегерану спутниковые данные и технологии двойного назначения, которые могли использоваться в военных целях. Это усиливает раздражение в столицах стран Залива, чья инфраструктура и энергетические объекты оказываются в зоне риска.

Арабские монархии, долгое время придерживавшиеся прагматичного курса и сотрудничавшие с Китаем в инфраструктуре и инвестициях, начинают пересматривать уровень доверия. Хотя публичного разрыва не происходит, в отношениях уже ощущается охлаждение, включая вопросы обмена разведданными и оборонного сотрудничества.

Китайская стратегия долгие годы строилась на принципе нейтралитета и экономического прагматизма — сотрудничество со всеми без политических обязательств. Однако поддержка Ирана в текущем конфликте подрывает этот баланс.

Эксперты отмечают, что логика Пекина была направлена на получение дешевой нефти и укрепление влияния в регионе, но последствия оказались обратными: ключевые поставщики, обеспечивающие более трети энергетических потребностей Китая, оказываются под угрозой.

Попытки компенсировать зависимость через альтернативные маршруты и трубопроводы пока не гарантируют стабильных объемов поставок, необходимых для крупнейшей в мире транспортной и промышленной системы.

На фоне эскалации Пекину придется не только объяснять свои действия арабским партнерам, но и восстанавливать доверие.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

