закрыть
24 апреля 2026, пятница, 22:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российский дипломат вступился за Боню и осудил Соловьева

16
  • 22.04.2026, 20:03
  • 20,516
Генконсул России в Гданьске записал видеообращение.

Генконсул России в Гданьске Сергей Семенов заявил, что унижать оппонента как женщину — «низко». Так он прокомментировал высказывание пропагандиста, который оскорбил Викторию Боню после того, как она записала обращение Путину о проблемах в стране, передает телеграм-канал Astra.

«Можно быть 10 раз несогласным с говорящим, но это не повод для оскорбления оппонента. Тем более унижать оппонента как женщину – это низко. Где ваше мужское достоинство? Полагаю, что телеведущий господин Соловьев должен публично извиниться перед Викторией Боней. В противном случае ему просто не место на телевидении. Аналогично отношусь к высказываниям депутата Госдумы господина Милонова. Следует с большим уважением относиться к своим избирателям и тщательнее подбирать выражения», — заявил Семенов.

При этом пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова неоднократно защищала пропагандиста после дипломатических скандалов, отмечая, что это «частное» мнение «журналиста», высказанное в эфире якобы «частного» телеканала. А вызов посла РФ в МИД Италии после слов Соловьева «фашистская тварь» и «шлюха» в адрес премьера Италии Джорджи Мелони, Захарова назвала «отсутствием совести».

Написать комментарий 16

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

