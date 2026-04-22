Российский дипломат вступился за Боню и осудил Соловьева 16 22.04.2026, 20:03

20,516

Генконсул России в Гданьске записал видеообращение.

Генконсул России в Гданьске Сергей Семенов заявил, что унижать оппонента как женщину — «низко». Так он прокомментировал высказывание пропагандиста, который оскорбил Викторию Боню после того, как она записала обращение Путину о проблемах в стране, передает телеграм-канал Astra.

«Можно быть 10 раз несогласным с говорящим, но это не повод для оскорбления оппонента. Тем более унижать оппонента как женщину – это низко. Где ваше мужское достоинство? Полагаю, что телеведущий господин Соловьев должен публично извиниться перед Викторией Боней. В противном случае ему просто не место на телевидении. Аналогично отношусь к высказываниям депутата Госдумы господина Милонова. Следует с большим уважением относиться к своим избирателям и тщательнее подбирать выражения», — заявил Семенов.

При этом пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова неоднократно защищала пропагандиста после дипломатических скандалов, отмечая, что это «частное» мнение «журналиста», высказанное в эфире якобы «частного» телеканала. А вызов посла РФ в МИД Италии после слов Соловьева «фашистская тварь» и «шлюха» в адрес премьера Италии Джорджи Мелони, Захарова назвала «отсутствием совести».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com