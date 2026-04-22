Российский дипломат вступился за Боню и осудил Соловьева

Российский дипломат вступился за Боню и осудил Соловьева16
- 22.04.2026, 20:03
Генконсул России в Гданьске записал видеообращение.
Генконсул России в Гданьске Сергей Семенов заявил, что унижать оппонента как женщину — «низко». Так он прокомментировал высказывание пропагандиста, который оскорбил Викторию Боню после того, как она записала обращение Путину о проблемах в стране, передает телеграм-канал Astra.
«Можно быть 10 раз несогласным с говорящим, но это не повод для оскорбления оппонента. Тем более унижать оппонента как женщину – это низко. Где ваше мужское достоинство? Полагаю, что телеведущий господин Соловьев должен публично извиниться перед Викторией Боней. В противном случае ему просто не место на телевидении. Аналогично отношусь к высказываниям депутата Госдумы господина Милонова. Следует с большим уважением относиться к своим избирателям и тщательнее подбирать выражения», — заявил Семенов.
При этом пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова неоднократно защищала пропагандиста после дипломатических скандалов, отмечая, что это «частное» мнение «журналиста», высказанное в эфире якобы «частного» телеканала. А вызов посла РФ в МИД Италии после слов Соловьева «фашистская тварь» и «шлюха» в адрес премьера Италии Джорджи Мелони, Захарова назвала «отсутствием совести».