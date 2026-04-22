Афины подтвердили нападение на греческое судно в Ормузском проливе 4 22.04.2026, 20:07

2,162

Контейнеровоз мог быть захвачен КСИР.

Греческое судно подверглось нападению вблизи Ормузского пролива. Об этом заявил CNN министр иностранных дел Греции Георгиос Герапетритис.

«Я могу подтвердить, что греческое грузовое судно подверглось нападению, но я не могу подтвердить, что оно было захвачено иранцами», — заявил он.

По его словам, судно, принадлежащее Греции, шло под флагом Либерии: «Мы разослали общее предупреждение всем судам, принадлежащим Греции, с призывом проявлять максимальную осмотрительность, сдержанность и избегать пересечения пролива».

Reuters сегодня, 22 апреля, сообщал, что Иран захватил два контейнеровоза, которые пытались выйти из Персидского залива. Корпус стражей исламской революции заявил о захвате судна MSC Francesca, шедшего под флагом Панамы, и Epaminondas под флагом Либерии.

КСИР обвинил суда в том, что они попытались пройти через Ормузский пролив без разрешения, отключив навигационные системы.

Reuters пишет, что контейнеровоз Epaminondas сообщил об атаке на судно примерно в 27,7 км от Омана. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщало об обстреле судна катером КСИР.

«Капитан контейнеровоза сообщил, что к судну приблизился катер Корпуса стражей исламской революции, не выходя на связь по радиоканалу VHF, после чего открыл огонь. В результате обстрела мостик получил серьезные повреждения», — говорилось в сообщении.

Греческая компания-оператор Technomar Shipping Inc. отказалась от комментариев. По данным греческой береговой охраны, экипаж судна Epaminondas состоит из 21 человека, включая украинцев и филиппинцев. Береговая охрана не смогла подтвердить факт захвата судна. По данным сервиса MarineTraffic, контейнеровоз с таким названием шел под флагом Либерии и сейчас находится у берегов Ирана.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com