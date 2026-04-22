«Челси» уволил второго за три месяца тренера

«Челси» уволил второго за три месяца тренера3
- 22.04.2026, 20:15
Лиам Росеньор возглавлял лондонский с января.
Лиам Росеньор уволен с поста главного тренера «Челси». Об этом сообщается на сайте английского клуба.
«Это решение далось клубу нелегко, однако последние результаты и выступления не соответствуют необходимым стандартам, и в этом сезоне еще многое предстоит сделать. Все в «Челси» желают Лиаму всяческих успехов в будущем», — говорится в сообщении.
«Челси» проиграл пять матчей подряд, не забив ни одного гола. Подобное случилось с лондонцами впервые с 1912 года. Команда занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 48 очков.
41-летний англичанин возглавил «Челси» в начале января. Его контракт действовал до 2032 года. The Sun писала, что в случае увольнения «Челси» заплатит тренеру €27,6 млн отступных.
Росеньор в качестве футболиста играл в АПЛ за «Фулхэм», «Рединг» и «Халл Сити», вызывался в молодежную сборную Англии.
После завершения карьеры он работал в молодежной команде «Брайтона», тренировал «Дерби Каунти», «Халл Сити» и «Страсбур».