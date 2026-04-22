24 апреля 2026, пятница, 22:53
В Беларуси заметили редкие «волны» в небе

  22.04.2026, 20:55
Фотофакт.

На границе Брестской и Гродненской областей заметили необычные облака, похожие на морские волны. Фотографиями поделился Telegram-канал «Метеовайб».

На фото видна облачная форма, возникшая из-за неустойчивости Кельвина—Гельмгольца. Она появляется там, где два слоя воздуха движутся с разной скоростью и начинают сдвигаться относительно друг друга.

Из-за этого сдвига верхняя часть облачного слоя словно «закручивается», и в небе на несколько минут возникают формы, напоминающие прибой. Именно поэтому облака Кельвина—Гельмгольца считаются одними из самых эффектных и редких: выглядят так, будто над горизонтом внезапно поднялось море.

Обычно такие структуры живут недолго и быстро исчезают, как только меняются ветер и влажность.

популярное за неделю

Мнение

Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев
После Орбана
После Орбана Петр Олещук