В Беларуси заметили редкие «волны» в небе 1 22.04.2026, 20:55

Фотофакт.

На границе Брестской и Гродненской областей заметили необычные облака, похожие на морские волны. Фотографиями поделился Telegram-канал «Метеовайб».

На фото видна облачная форма, возникшая из-за неустойчивости Кельвина—Гельмгольца. Она появляется там, где два слоя воздуха движутся с разной скоростью и начинают сдвигаться относительно друг друга.

Из-за этого сдвига верхняя часть облачного слоя словно «закручивается», и в небе на несколько минут возникают формы, напоминающие прибой. Именно поэтому облака Кельвина—Гельмгольца считаются одними из самых эффектных и редких: выглядят так, будто над горизонтом внезапно поднялось море.

Обычно такие структуры живут недолго и быстро исчезают, как только меняются ветер и влажность.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com