закрыть
24 апреля 2026, пятница, 22:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путин предложил Китаю 30-процентные скидки на газ до конца десятилетия

7
  • 22.04.2026, 21:04
  • 3,680
Кремль намерен продолжать практику двузначных скидок на газ для Китая, который остался последним крупным клиентом «Газпрома» в дальнем зарубежье после потери европейского рынка.

В текущем году газ, который КНР закупает по трубопроводу «Сила Сибири», будет стоить на 39% дешевле, чем поставки европейским странам и Турции, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с непубличными документами правительства.

За каждый кубометр газа из РФ Китай заплатит $258 против $420 в контрактах у Венгрии и турецких клиентов «Газпрома». В 2027 году цена для КНР снизился до $223,9 за тысячу кубов, а скидка составит $113, или около 33%.

Близкие трети цены скидки сохранятся до конца 2020-х годов, следует из материалов правительства. В 2028 году Китай будет закупать газ по $229,7 за тысячу кубов — на 30% дешевле, чем другие клиенты «Газпрома» в дальнем зарубежье ($327,4), а в 2029 году — по $235,6, что на 27% ниже цены для Европы и Турции.

В прошлом году Китай закупил у «Газпрома» 38 млрд кубометров газа — почти половину экспорта компании, который держится вблизи минимумов с конца 1980-х годов (около 78 млрд кубов, по оценкам БКС). Экспорт на европейский рынок схлопулся до 18 млрд кубометров и стал самым низким с 1973 года, когда в заработали первые газовые контракты СССР с Австрией и Италией.

К 2029 году Россия рассчитывает нарастить поставки на китайский рынок до 52,5 млрд кубометров — то есть на треть относительно текущих уровней, сказали источники Bloomberg. Кремль надеется на новые сделки между «Газпромом» и китайской CNPC, увеличение мощности действующей трубы «Сила Сибири», а также новый Дальневосточный маршрут.

Трубопровод «Сила Сибири-2», о котором в сентябре прошлого года заявляли Владимир Путин и глава «Газпрома» Алексей Миллер, до конца десятилетия не заработает, следует из прогнозов правительства. Мощность трубы должна составить 50 млрд кубометров, что позволило бы более чем удвоить поставки в Китай.

О том, что с Пекином достигнуты договоренности по второй ветке «Силы Сибири», Путин заявил во время визита в Китай в сентябре. «Наконец, нашли консенсус переговаривающиеся стороны», — хвалился Путин, добавляя, что в перспективе экспорт газа на китайский рынок достигнет 100 млрд кубометров. Заявления «Газпрома» и российского президента, впрочем, не подтвердили ни Си Цзиньпин, ни китайские СМИ, ни CNPC — покупатель газа «Газпрома».

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев
После Орбана
После Орбана Петр Олещук