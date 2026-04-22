Путин предложил Китаю 30-процентные скидки на газ до конца десятилетия 7 22.04.2026, 21:04

Пекин остался последним крупным клиентом «Газпрома» после потери европейского рынка.

Кремль намерен продолжать практику двузначных скидок на газ для Китая, который остался последним крупным клиентом «Газпрома» в дальнем зарубежье после потери европейского рынка.

В текущем году газ, который КНР закупает по трубопроводу «Сила Сибири», будет стоить на 39% дешевле, чем поставки европейским странам и Турции, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с непубличными документами правительства.

За каждый кубометр газа из РФ Китай заплатит $258 против $420 в контрактах у Венгрии и турецких клиентов «Газпрома». В 2027 году цена для КНР снизился до $223,9 за тысячу кубов, а скидка составит $113, или около 33%.

Близкие трети цены скидки сохранятся до конца 2020-х годов, следует из материалов правительства. В 2028 году Китай будет закупать газ по $229,7 за тысячу кубов — на 30% дешевле, чем другие клиенты «Газпрома» в дальнем зарубежье ($327,4), а в 2029 году — по $235,6, что на 27% ниже цены для Европы и Турции.

В прошлом году Китай закупил у «Газпрома» 38 млрд кубометров газа — почти половину экспорта компании, который держится вблизи минимумов с конца 1980-х годов (около 78 млрд кубов, по оценкам БКС). Экспорт на европейский рынок схлопулся до 18 млрд кубометров и стал самым низким с 1973 года, когда в заработали первые газовые контракты СССР с Австрией и Италией.

К 2029 году Россия рассчитывает нарастить поставки на китайский рынок до 52,5 млрд кубометров — то есть на треть относительно текущих уровней, сказали источники Bloomberg. Кремль надеется на новые сделки между «Газпромом» и китайской CNPC, увеличение мощности действующей трубы «Сила Сибири», а также новый Дальневосточный маршрут.

Трубопровод «Сила Сибири-2», о котором в сентябре прошлого года заявляли Владимир Путин и глава «Газпрома» Алексей Миллер, до конца десятилетия не заработает, следует из прогнозов правительства. Мощность трубы должна составить 50 млрд кубометров, что позволило бы более чем удвоить поставки в Китай.

О том, что с Пекином достигнуты договоренности по второй ветке «Силы Сибири», Путин заявил во время визита в Китай в сентябре. «Наконец, нашли консенсус переговаривающиеся стороны», — хвалился Путин, добавляя, что в перспективе экспорт газа на китайский рынок достигнет 100 млрд кубометров. Заявления «Газпрома» и российского президента, впрочем, не подтвердили ни Си Цзиньпин, ни китайские СМИ, ни CNPC — покупатель газа «Газпрома».

