24 апреля 2026, пятница, 22:53
В Китае мужчина выжил после двухдневной остановки сердца

  • 22.04.2026, 21:53
В Китае мужчина выжил после двухдневной остановки сердца
Подобные случаи крайне редки.

Медики Второй больницы Чжэцзянского университета спасли пациента, у которого сердце фактически не билось более 40 часов. О случае сообщает издание Sohu.

Мужчина в возрасте около 40 лет поступил в клинику с жалобами на стеснение в груди и одышку. Вскоре у него произошла остановка сердца, предположительно вызванная молниеносным миокардитом — тяжелым воспалением сердечной мышцы, часто связанным с вирусной инфекцией.

По словам ведущего врача отделения неотложной помощи Лу Сяо, у пациента наблюдалась устойчивая фибрилляция желудочков — опасное нарушение ритма, при котором сердце не может эффективно перекачивать кровь. Попытки восстановить ритм с помощью дефибрилляции предпринимались почти десять раз, однако не были успешны. Жизненные функции пациента поддерживались только аппаратно.

Медики подключили пациента к системе экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), которая временно берет на себя функции сердца и легких, а также применили дополнительные методы для поддержания кровообращения и предотвращения тромбообразования.

Через более чем 40 часов интенсивной терапии сердце пациента начало постепенно восстанавливаться, а ритм — нормализоваться. Аппарат ЭКМО продолжал поддерживать организм около 10 дней, после чего его удалось отключить. Спустя примерно 20 дней пациент пришел в сознание и был выписан без серьезных осложнений.

Врачи отмечают, что подобные случаи крайне редки и требуют сочетания современных медицинских технологий, слаженной работы специалистов и удачи. В последние годы также сообщалось о других успешных спасениях пациентов после длительной остановки сердца с использованием ЭКМО, однако такие исходы остаются исключением.

популярное за неделю

Мнение

Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев
После Орбана
После Орбана Петр Олещук