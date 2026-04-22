В Китае мужчина выжил после двухдневной остановки сердца 10 22.04.2026, 21:53

Иллюстрационное фото

Подобные случаи крайне редки.

Медики Второй больницы Чжэцзянского университета спасли пациента, у которого сердце фактически не билось более 40 часов. О случае сообщает издание Sohu.

Мужчина в возрасте около 40 лет поступил в клинику с жалобами на стеснение в груди и одышку. Вскоре у него произошла остановка сердца, предположительно вызванная молниеносным миокардитом — тяжелым воспалением сердечной мышцы, часто связанным с вирусной инфекцией.

По словам ведущего врача отделения неотложной помощи Лу Сяо, у пациента наблюдалась устойчивая фибрилляция желудочков — опасное нарушение ритма, при котором сердце не может эффективно перекачивать кровь. Попытки восстановить ритм с помощью дефибрилляции предпринимались почти десять раз, однако не были успешны. Жизненные функции пациента поддерживались только аппаратно.

Медики подключили пациента к системе экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), которая временно берет на себя функции сердца и легких, а также применили дополнительные методы для поддержания кровообращения и предотвращения тромбообразования.

Через более чем 40 часов интенсивной терапии сердце пациента начало постепенно восстанавливаться, а ритм — нормализоваться. Аппарат ЭКМО продолжал поддерживать организм около 10 дней, после чего его удалось отключить. Спустя примерно 20 дней пациент пришел в сознание и был выписан без серьезных осложнений.

Врачи отмечают, что подобные случаи крайне редки и требуют сочетания современных медицинских технологий, слаженной работы специалистов и удачи. В последние годы также сообщалось о других успешных спасениях пациентов после длительной остановки сердца с использованием ЭКМО, однако такие исходы остаются исключением.

