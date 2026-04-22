США во время войны с Ираном впервые почти за 40 лет применили один вид оружия
- 22.04.2026, 22:02
Речь идет о палубной пушке.
США впервые почти за 40 лет использовали палубную пушку во время атаки на другой корабль. Об этом сообщает портал The War Zone.
«Последний известный неопровержимый случай стрельбы палубного орудия военно-морского корабля по другому судну произошел 18 апреля 1988 года во время операции «Богомол», — сказал представитель Военно-морских сил США.
«Богомол» — морская операция США против иранских нефтяных платформ. В ходе нее произошел крупнейший морской бой с участием американского флота после Второй мировой войны. Иран потерял один фрегат, один катер и как минимум три быстроходные лодки.