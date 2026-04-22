В Серебрянке есть огромный автомобильный тоннель, про который не знают местные жители 14 22.04.2026, 22:10

13,450

Его построили в разгар «холодной войны».

В разгар «холодной войны» в Серебрянке построили большой автомобильный тоннель, предназначенный для обслуживания немаленького предприятия. Мрачное темное сооружение ограниченно используется до сих пор. Журналисты Blizko прогулялись по малоизвестному техногенному сооружению и то и дело натыкались на любопытные приветы из прошлого.

Как показали расспросы, местные, живущие даже вблизи самого тоннеля, — и те далеко не все знают про него, хотя он существует уже полвека. И притом он вовсе не засекречен: бери да иди, если такой смелый.

Серебрянка-1, самый конец проспекта Рокоссовского. Дом №145 построен в 1973-1974 годах. Это 13-подъездный дом, который многим минчанам — не только жителям Серебрянки — был известен по магазину «Детский мир». Для нашего рассказа это важно.

Архитектурный справочник сообщает: изначально на первом этаже секций 4 и 5 (то есть, в подъездах 4 и 5) был магазин «Промтовары», подъездов 5 и 6 — магазин №44 «Кондитерские изделия», подъездов 7 и 8 — магазин №26 «Мясо, молоко», подъездов 9 и 10 — магазин №6 «Хозтовары», а подъездов 11-13 — магазин №4 «Детский мир» Минского городского промышленного торга №1.

В девяностых и нулевых магазины сменяют один другой с большой скоростью, хотя «Детский мир» продолжал существовать. Но потом и он закрылся. А в начале дома, где самые первые подъезды, въехали «Витебские ковры» и гастроном «Подсолнечник», который сменился магазином «Домашний», а с осени 2021-го — магазином «Санта». Другие магазины-магазинчики перечислять не будем, они нам не важны.

Перед «Сантой» возвышаются вот такие парапеты. Один засеян газоном, а в другом, повыше, — решетки. Что это такое?

Сейчас все покажем.

Отправляемся к северно-западному торцу дома, к перекрестку с безымянным проездом напротив кинотеатра «Салют». Между двумя зданиями с магазинчиками есть узкий проезд с повышающимися стенками. Местные жители нередко используют его как парковку.

Вот на снимке с дрона можно рассмотреть припаркованные там грузовик и легковушку.

Смело отправляемся в этот проезд. Вот так он постепенно понижается. Этот проезд — и есть въезд в тоннель.

Он был построен для подвоза товаров к магазинам. Как видно из их списка, сюда завозили или тяжелые повседневные продукты (мясо, молоко), или легкие, но объемные (промтовары, одежда, игрушки). В общем, оборот был большой, товаров и грузовиков много, и если бы они разгружались с дворовой части дома — то от постоянного движения и выхлопных газов не было бы житья местным жителям. Поэтому машины загнали под землю, упрятав их от глаз и носов.

Вообще-то здесь есть и решетка-ворота, но, кажется, они никогда не запираются. Где-то вдали горят огоньки. Туда мы и пойдем.

Сразу у ворот навалены горы мусора. С внешней стороны — в больших черных мусорных мешках, с внутренней — просто как попало прямо на земле.

Сразу же под ногами начинают попадаться выбоины в асфальте. Если мусор хоть как-то время от времени да выметают, то дорожные ямы, похоже, не латали вообще никогда за полвека. Время от времени по пути встречаются какие-то бочки и всякие железные штуковины. Выглядит все как в детективах, где одни гангстеры назначают «стрелку» другим гангстерам где-то посреди заброшенных марсельских доков.

Вот мы прошли примерно полпути. Свет в начале тоннеля, у решетчатых ворот, изрядно померк. Зато свет в конце тоннеля усилился.

А вот по пути мы встречаем и артефакты прошлого. По левую сторону тоннеля встречаются такие небольшие разгрузочные рампы вровень с уровнем пола в грузовике.

Двери заперты, но текст на них остался. И спустя полвека мы можем видеть: «Промторг №1, магазин №4. Секция игрушки», «Секция одежды мальчиков» и т.п. Тут нет освещения и, похоже, уже давно ничего не разгружают.

А вот дальше, где горит свет, активность идет. Над теми рампами установлены вентиляторы кондиционеров. Надпись «№26» на стене отсылает нас к бывшему магазину «Мясо, молоко».

Заканчивается тоннель большим залом, где можно развернуться грузовику, и еще одного огороженного решеткой тупичка.

Это место находится как раз под магазином «Санта», у этой рампы сложены паллеты, снуют люди, время от времени выходят на перекур; очевидно, сюда приезжают и грузовики, просто во время нашей экспедиции их не случилось.

В этот же зал попадает и дневной свет. В потолке можем видеть те самые решетки, что мы наблюдали у парапетов на поверхности. Конечно же, они сделаны для того, чтобы выхлопные газы свободно выходили наверх и чтобы грузчики не отравились ими. Тут же есть аварийный выход на поверхность через круглый люк.

На всем протяжении тоннеля время от времени встречаются еще несколько таких выходов. На поверхности они замаскированы решетками между клумбами.

По нашим прикидкам, тоннель обрывается примерно под тем местом, где на поверхности заканчиваются помещения «Санты» и начинаются помещения «Витебских ковров». Начиная от решетчатых ворот в начале тоннеля — получается ровно 200 метров (не считая покатого спуска к тоннелю).

То есть, в Серебрянке есть вот такой 200-метровый тоннель, про который знают далеко не все местные жители.

Длинный 13-подъездный дом хранит еще немало интересного. Заходим в магазин «Санта».

Пожалуй, Сергей Дружко в своей передаче «Необъяснимо, но факт» мог бы так сказать про эту бутафорскую «кирпичную кладку», прикрывающую потайную дверь:

— Сколько еще тайн скрывает вроде бы такой простой продуктовый магазин, под которым в самый разгар холодной войны построили огромный тоннель для грузовиков с грузами стратегического назначения?

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com