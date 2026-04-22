Бельгия передаст Украине 15 зенитных установок Gepard 1 22.04.2026, 22:17

Для укрепления противовоздушной обороны.

Украина получит от Бельгии партию зенитных самоходных установок для укрепления противовоздушной обороны.

Об этом говорится в материале издания L'Echo.

Речь идет о поставке 15 зенитных самоходных установок Gepard, которые должны быть выкуплены у частной компании, отремонтированы и переданы Вооруженным силам Украины.

По данным издания, правительство Бельгии планирует приобрести технику у компании OIP, которая является дочерней структурой израильской Elbit Systems. Эти установки ранее находились на вооружении бельгийской армии, однако были выведены из эксплуатации в 2000-х годах.

Перед отправкой в Украину технику должны восстановить на бельгийских предприятиях. Стоимость сделки пока не разглашается.

Закупка является частью пакета военной помощи Украине объемом около 1 млрд евро, который был утвержден в начале апреля.

«Машины будут отремонтированы и подготовлены к передаче украинской стороне», — пишет L'Echo.

