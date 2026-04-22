Тренера сборной Беларуси могут признать лучшим в мире 3 22.04.2026, 22:29

Николас Альварадо

Николас Альварадо привел белорусов к серебряным медалям чемпионата мира по пляжному футболу.

Испанский главный тренер сборной Беларуси Николас Альварадо номинирован на звание «Лучший тренер» 2025 года в пляжном футболе.

Конкурентами тренера белорусской команды будут главный тренер сборной Италии Эмилиано Дель Дука и Алан Кавальканти, возглавляющий женскую сборную Португалии.

Победители всех номинаций «Звезд пляжного футбола» станут известны 21 мая.

В прошлом году Николас Альварадо привел белорусов к серебряным медалям чемпионата мира, а также к бронзовым медалям Евролиги.

Сейчас сборная Беларуси по пляжному футболу занимает пятое место в мировом рейтинге. Впереди нее только Бразилия, Италия, Россия и Португалия.

