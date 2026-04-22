Десять стран попросили США продлить снятие санкций с российской нефти 11 22.04.2026, 22:54

Об этом сообщил министр финансов США.

Более 10 стран попросили США продлить лицензию, позволяющую закупать российскую нефть, заявил американский министр финансов Скотт Бессент на слушаниях в комитете по ассигнованиям сената. Трансляцию ведет C-Span.

Так он ответил на просьбу сенаторов объяснить продление лицензии.

«Ко мне обратились представители более чем 10 стран, находящихся в наиболее уязвимом положении и испытывающих наибольшую нехватку энергоресурсов, и они попросили нас продлить это разрешение. И это всего на 30 дней», — заявил он.

Первоначально США ослабили ограничения против российской нефти 12 марта, послабления действовали до 15 апреля. После этого власти США отрицали планы продлять действие лицензии.

Однако уже 17 апреля была выпущена генеральная лицензия, разрешающая до 16 мая продажу, перевозку и выгрузку российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на танкеры до 17 апреля.

Решение о продлении послаблений было принято на фоне энергетического кризиса, вызванного фактической блокадой Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировых поставок нефти.

