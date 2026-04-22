В Южной Корее два истребителя столкнулись в воздухе 4 22.04.2026, 23:32

6,364

ЧП произошло из-за снимавшего видео пилота.

В Южной Корее два истребителя столкнулись в воздухе из-за того, что пилот делали фотографии и видеозаписи на память. Инцидент произошел в 2021 году, детали расследования обнародовал Совет по аудиту и инспекции страны, передает ВВС.

Установлено, один из пилотов выполнял свой последний полет в составе воинского подразделения. Возвращаясь на базу, он начал делать фото из кабины самолета на личный мобильный телефон.

Пилот другого истребителя, заметив это, попросил коллегу снять видео второго самолета. Делавший фото вскоре поднял самолет, чтобы лучше попасть в кадр. Cамолеты столкнулись: было повреждено крыло одного и хвостовой стабилизатор другого. Пилоты не пострадали, но ремонт техники обошелся в 880 млн вон (примерно $596 тыс.).

После аварии один из пилотов был отстранен, а позднее уволился и перешел в коммерческую компанию. Сначала он него требовали компенсировать всю сумму, но в итоге он получил штраф в десять раз меньше — на 88 млн вон ($59,6 тыс.).

Власти признали, что ответственность за случившееся отчасти лежит и на ВВС Южной Кореи, поскольку было допущено использование телефонов экипажем во время полета.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com