24 апреля 2026, пятница, 22:54
Трамп заявил, что Иран решил не казнить женщин-участниц протестов после его просьбы

  • 22.04.2026, 23:46
Трамп заявил, что Иран решил не казнить женщин-участниц протестов после его просьбы

В Тегеране возразили.

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран согласился не казнить восьмерых женщин-участниц протестов после того, как он обратился с такой просьбой к иранским лидерам. Об этом пишет CNN в среду, 22 апреля.

«Очень хорошие новости! Мне только что сообщили, что восемь женщин-участниц протестов, которых должны были казнить сегодня вечером в Иране, больше не будут казнены. Четыре будут немедленно освобождены, а четверо приговорены к одному месяцу заключения. Я очень благодарен Ирану и его лидерам за то, что они уважают мою просьбу как президента Соединенных Штатов и отменили запланированную казнь», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

В то же время сами иранские чиновники отрицают готовность казнить женщин, сообщает CNN.

Как пишет канал, ранее Трамп уже распространял заявления о якобы вынесенных в Иране смертных приговорах, которые впоследствии были обжалованы или не подтвердились.

Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев
После Орбана
После Орбана Петр Олещук