Трамп заявил, что Иран решил не казнить женщин-участниц протестов после его просьбы 18 22.04.2026, 23:46

6,434

В Тегеране возразили.

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран согласился не казнить восьмерых женщин-участниц протестов после того, как он обратился с такой просьбой к иранским лидерам. Об этом пишет CNN в среду, 22 апреля.

«Очень хорошие новости! Мне только что сообщили, что восемь женщин-участниц протестов, которых должны были казнить сегодня вечером в Иране, больше не будут казнены. Четыре будут немедленно освобождены, а четверо приговорены к одному месяцу заключения. Я очень благодарен Ирану и его лидерам за то, что они уважают мою просьбу как президента Соединенных Штатов и отменили запланированную казнь», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

В то же время сами иранские чиновники отрицают готовность казнить женщин, сообщает CNN.

Как пишет канал, ранее Трамп уже распространял заявления о якобы вынесенных в Иране смертных приговорах, которые впоследствии были обжалованы или не подтвердились.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com