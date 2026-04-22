Трамп заявил, что Иран решил не казнить женщин-участниц протестов после его просьбы

Трамп заявил, что Иран решил не казнить женщин-участниц протестов после его просьбы18
- 22.04.2026, 23:46
- 6,434
В Тегеране возразили.
Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран согласился не казнить восьмерых женщин-участниц протестов после того, как он обратился с такой просьбой к иранским лидерам. Об этом пишет CNN в среду, 22 апреля.
«Очень хорошие новости! Мне только что сообщили, что восемь женщин-участниц протестов, которых должны были казнить сегодня вечером в Иране, больше не будут казнены. Четыре будут немедленно освобождены, а четверо приговорены к одному месяцу заключения. Я очень благодарен Ирану и его лидерам за то, что они уважают мою просьбу как президента Соединенных Штатов и отменили запланированную казнь», — написал Трамп в соцсети Truth Social.
В то же время сами иранские чиновники отрицают готовность казнить женщин, сообщает CNN.
Как пишет канал, ранее Трамп уже распространял заявления о якобы вынесенных в Иране смертных приговорах, которые впоследствии были обжалованы или не подтвердились.