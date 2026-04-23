Жителям Туапсе рекомендовали не покидать дома 13 23.04.2026, 0:59

Из-за превышения в разы допустимых концентраций бензола и ксилола.

Оперштаб Краснодарского края рекомендовал жителям Туапсе ограничить пребывание на открытом воздухе и не покидать дома без необходимости. В первую очередь это касается микрорайонов Грознефть, Сортировка, Звёздный, а также частично Центрального района. По данным Роспотребнадзора, в воздухе зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в два-три раза — речь идет о бензоле, ксилоле и саже. В связи с этим в оперштабе советуют не открывать окна, чаще проводить влажную уборку, промывать нос, глаза и горло, а при выходе на улицу использовать маски.

Пожар на морском терминале в Туапсе, возникший из-за атаки БПЛА, продолжается третьи сутки. Эколог Евгений Витишко назвал происходящее «крупнейшим экологическим бедствием региона» за последнее время, которое может оказывать негативное влияние на окружающую среду в течение нескольких лет. Аналогичные оценки озвучил и химик Вил Мирзаянов, заявивший, что продукты горения содержат полиароматические соединения, включая канцерогены, способные представлять серьезную угрозу для здоровья.

Смог от горящего нефтяного терминала накануне достиг Ставрополя, а 22 апреля, по словам эколога Георгия Каваносяна, добрался до Сочи. Другой эколог, попросивший не называть его имя, заявил «Агентству», что часть вредных выбросов не сгорает полностью и может выпасть в виде кислотных дождей.

Ранее жители города уже жаловались на осадки с примесью продуктов горения: по их словам, после дождя улицы покрылись маслянистой плёнкой и чёрными частицами. Одновременно с этим 20 апреля в Чёрном море рядом с портом Туапсе было обнаружено нефтяное пятно площадью около 10 тысяч квадратных метров. Власти заявили о выставлении боновых заграждений и привлечении шести судов для ликвидации загрязнения. Аналогичные работы ведутся в устье реки Туапсе, которая также пострадала от загрязнения.

