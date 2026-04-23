закрыть
25 апреля 2026, суббота, 3:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Баку приговорили первого из восьми задержанных россиян

2
  23.04.2026, 1:26
  • 10,450
В Баку приговорили первого из восьми задержанных россиян

Гражданин РФ получил реальный срок.

В Азербайджане вынесен приговор россиянину Александру Вайсеро по обвинению в легализации денежных средств, полученных преступным путем, его приговорили к четырем годам лишения свободы. Об этом сообщает издание Minval.

По версии следствия, он легализовал более 727 тыс. манатов , полученных «через незаконные букмекерские, лотерейные и другие азартные сайты, действовавшие за пределами страны». Вайсеро, как пишет Minval, действовал в составе группы лиц по предварительному сговору.

Он при помощи банковских карт, оформленных на сторонние лица, частями переводил средства, чтобы скрыть источник дохода.

Александр Вайсеро был арестован в июле 2025 года вместе с другими семью россиянами. Суд страны обвинил их в транзите наркотиков из Ирана и киберпреступлениях. Источник Reuters сообщал, что всего по делу о торговле наркотиками и киберпреступлениях были заподозрены 15 граждан России.

Тогда Баку на фоне конфликта с Москвой сообщил о ликвидации ОПГ.

В Екатеринбурге 27 июня силовики задержали десятки уроженцев Азербайджана. Следственный комитет назвал их фигурантами дела об убийствах и покушении на убийство в 2001, 2010 и 2011 годах. Двое из задержанных скончались, СК назвал причиной смерти одного из них сердечную недостаточность.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

