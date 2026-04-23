25 апреля 2026, суббота, 3:43
  23.04.2026
В Иране казнили бывшего сотрудника атомной отрасли
Мехди Фарид

За «шпионаж».

Иран казнил экс-сотрудника Организации по атомной энергии Мехди Фарида. Его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Израиля. Об этом сообщает издание Euronews со ссылкой на сайт судебного медиаресурса Mizan.

Фарид якобы «по указанию» сотрудников израильской разведслужбы Моссад пытался «заразить» внутреннюю сеть секретной оборонной организации и предоставил доступ к ней посторонним лицам, а также передал израильской стороне информацию о структуре, расположении зданий, охране и данных сотрудников.

Во время судебного процесса Фарид «признался « в сотрудничестве с Моссадом.

Фарида задержали и доставили в тюрьму Эвин зимой 2022 года. Сначала его дело рассматривала 26-я палата Революционного суда, которая приговорила его к 10 годам лишения свободы, но впоследствии заключение было заменено на смертную казнь.

Иранская общественная организация Hengaw отмечает, что Фарид был студентом факультета информационных технологий.

Он отказался сотрудничать с лицами, связанными с Израилем, и добровольно обратился в службу безопасности Агентства по атомной энергии, передав информацию и деньги.

Несмотря на это, ему предъявили обвинения в «разглашении информации и сотрудничестве с Израилем».

популярное за неделю

Мнение

