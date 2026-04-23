В Иране казнили бывшего сотрудника атомной отрасли

В Иране казнили бывшего сотрудника атомной отрасли1
- 23.04.2026, 3:44
За «шпионаж».
Иран казнил экс-сотрудника Организации по атомной энергии Мехди Фарида. Его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Израиля. Об этом сообщает издание Euronews со ссылкой на сайт судебного медиаресурса Mizan.
Фарид якобы «по указанию» сотрудников израильской разведслужбы Моссад пытался «заразить» внутреннюю сеть секретной оборонной организации и предоставил доступ к ней посторонним лицам, а также передал израильской стороне информацию о структуре, расположении зданий, охране и данных сотрудников.
Во время судебного процесса Фарид «признался « в сотрудничестве с Моссадом.
Фарида задержали и доставили в тюрьму Эвин зимой 2022 года. Сначала его дело рассматривала 26-я палата Революционного суда, которая приговорила его к 10 годам лишения свободы, но впоследствии заключение было заменено на смертную казнь.
Иранская общественная организация Hengaw отмечает, что Фарид был студентом факультета информационных технологий.
Он отказался сотрудничать с лицами, связанными с Израилем, и добровольно обратился в службу безопасности Агентства по атомной энергии, передав информацию и деньги.
Несмотря на это, ему предъявили обвинения в «разглашении информации и сотрудничестве с Израилем».