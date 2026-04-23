Boeing отчитался о рекордном объеме заказов 3 23.04.2026, 4:00

2,120

Квартальная выручка Boeing выросла до 22,22 млрд долларов.

Американская корпорация Boeing Co., один из крупнейших в мире производителей авиационной, космической и военной техники, сократила чистый убыток в первом квартале года и увеличила выручку на 14%. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Так, чистый убыток в январе-марте снизился до 7 млн долларов, или 0,11 доллара на акцию, по сравнению с 31 млн долларов, или 0,16 доллара на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Убыток без учета разовых факторов составил 0,2 доллара на акцию — значительно меньше среднего прогноза аналитиков, опрошенных LSEG, который составлял 0,83 доллара на акцию.

Квартальная выручка Boeing выросла до 22,22 млрд долларов против 19,5 млрд долларов годом ранее.

Доход в сегменте гражданских самолетов за квартал увеличился на 13% — до 9,2 млрд долларов, поставки — на 10%, до 143 самолетов. Тогда как производство лайнеров серии 737 остается на уровне 42 единиц в месяц.

Портфель заказов этого подразделения на конец марта оценивался в рекордные 576 млрд долларов и включал более 6,1 тыс. самолетов. В первом квартале компания получила заказы на 140 лайнеров.

Выручка Boeing в сегменте оборонной и космической техники выросла на 21% — до 7,6 млрд долларов.

Общий портфель заказов компании на конец первого квартала достиг рекордных 695 млрд долларов.

Тем временем акции Boeing выросли на 4,1% во время предварительных торгов в среду. С начала года их стоимость повысилась на 1%.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com